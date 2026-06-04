中南部今轉雷雨…3地區留意高溫 下周二起梅雨滯留鋒徘徊

今天起天氣將逐漸轉趨不穩定。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，主要是因南海到台灣西南方一帶有低氣壓逐漸靠近，加上西南季風增強、水氣增多，中南部迎風面將有短暫陣雨或雷雨，各地午後受熱力作用影響，也容易有熱對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨，局部地區不排除有較大雨勢發生機會。雖然降雨增多，但在降雨發生前，大台北盆地、中南部內陸及花東縱谷仍需留意36度以上高溫。

林孝儒表示，明天低氣壓將逐漸通過台灣南部到東部近海，且在由南海北上接近台灣的過程中，也有增強為熱帶性低氣壓的機會，整體大氣環境將更不穩定，各地普遍都有短暫陣雨或雷雨機會。南部、恆春半島、台東一帶有局部較大雨勢機會，中北部及宜花地區午後到晚間也需留意較明顯降雨。

周六低氣壓或熱帶性低氣壓逐漸往琉球群島方向移動，為遠離台灣趨勢，林孝儒表示，雖然雨勢會較前一日減少，但白天仍須留意熱對流發展帶來的短暫雷陣雨。周六晚間起至下周一，台灣將持續受西南季風影響，迎風面的中南部天氣較不穩定，容易有降雨，各地午後也容易有雷陣雨，並有局部較大雨勢機會。

林孝儒表示，真正要特別留意的是下周二起，隨鋒面抵達台灣上空，配合偏強的西南季風水氣，環境將逐漸轉為典型梅雨滯留鋒型態，且可能延續數日。屆時整體大氣不穩定度將明顯提高，容易伴隨中小尺度對流系統發展，各地降雨將變得更明顯且持續時間較長，部分地區累積雨量也可能偏多，提早留意後續預報更新並做好防汛準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。