台灣高鐵近年最重大延誤…11萬人受影響 退票總金額估達3526萬

台灣高鐵發生近年來最嚴重延誤事件，立法院今天召開專案報告，台灣高鐵公司說，延誤超過5分鐘的班次達113班，受影響人次約11.4萬人。延誤30分鐘達可退票標準共6.6萬張、總金額估計約3526萬元。

現行高鐵退費機制規定，若因可歸責高鐵公司的事由，導致旅客抵達目的地時間較原定時刻延遲30分鐘以上，可一延誤時間申請退費，並免收手續費。延遲30分鐘以上、未滿60分鐘退還實收票價50%；延遲60分鐘以上，全額退費。可由事發日起1年內，持車票至高鐵車站售票窗口辦理。

交通部長陳世凱曾表示，應讓民眾方便快速申請退票，且因有不少旅客都是以手機購票，應研擬線上退票，讓補償更透明、使用更便捷。

台灣高鐵的報告指出，針對受5月25日大規模延誤影響而未搭乘的持有電子票證旅客，可透過高鐵智慧客服辦理線上退費，款項將退回原信用卡，相關服務預計在1個月內可以實施。而當日有乘車受延誤的旅客，則需透過現有管道進行退費作業。

高鐵公司強調，當天啟用多管道旅客溝通，除持續更新網站並透過社群傳播外，並針對購票時留有手機的旅客及使用定期／回數票之通勤旅客發送9萬1135封簡訊，通知營運變更訊息。