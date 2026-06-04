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飯店潛規則？資深員工揭暗黑內幕：奧客專住這間、漱口杯別碰

聯合新聞網／ 綜合報導
許多飯店員工爆料內部不為人知的黑暗面。 圖／ingimage
許多飯店員工爆料內部不為人知的黑暗面。 圖／ingimage

入住飯店時看似乾淨整潔的客房，背後竟可能藏著不為人知的祕密？近日一則討論飯店業「黑暗面」的貼文在社群平台Threads掀起熱議，大批現職及曾任職飯店的員工紛紛現身分享業界秘辛，內容涵蓋房務清潔流程、房型升等內幕，甚至有資深員工爆料，若遇到特別難纏的奧客，可能會被安排入住特殊房間，引發網友熱烈討論。

一名馬來西亞網友在Threads發文提問：「除了男女關係相關的事情外，飯店還有哪些不為人知的黑暗面？」貼文曝光後吸引大量從業人員留言回應。其中有資深櫃台人員透露，若客房曾發生房客輕生等憾事，飯店通常會私下請法師處理後重新開放使用；甚至有人坦言，若遇到特別挑剔的客人，可能會優先安排入住該房間。

另外也有曾在飯店打工的網友提醒，旅客最好避免使用放在浴室內的漱口杯，因為部分場所可能使用同一條抹布進行多項清潔工作；還有人透露，毛巾曾被要求用來擦拭地板、馬桶、浴缸及洗手台等區域。此外，更有網友爆料曾目睹名人在飯店舉辦私人派對，甚至有政商人士長期安排特定對象入住飯店，各種傳聞讓許多網友看得目瞪口呆。

不過，也有資深飯店從業人員出面緩頰，強調網路上的爆料大多屬於個案，並不能代表整體飯店產業。至於不少旅客期待的「免費升等」，業內人士則解釋，多數情況與靈異傳聞無關，而是基於房務調度或管理需求進行安排，因此獲得升等應視為額外福利，而非理所當然。

本站曾報導，有人曾疑惑自己常在完成訂房後，入住當天會被櫃台臨時升等房型。不少旅宿業從業人員回應表示，房型調整多半與排房作業便利性有關，例如原訂房型需預留給隔日團體客、為了集中同樓層以利清潔作業，或是低價房型出現超賣情況時，便會改以升等較高房型來安置旅客。

也有網友分享，僅入住一晚的旅客相對更容易被安排升等，主因在於住宿天數較短、排房調度彈性較高，就像「積木較小更容易移動」，方便飯店進行房型重新配置。此外，平日入住、原訂房型庫存偏少、訂房價格較高，或系統標註為優質客戶等情況，也可能被列為優先升等的對象。

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