颱風亂行程…航班取消怎麼辦？達人教萬用流程：別浪費時間打電話

近期因為颱風侵襲日本，導致不少航班異動，讓許多原本規劃旅遊的遊客假期泡湯。一名專門分享旅遊資訊的網友發文，分享航班被取消的處理流程，分為飛不出去和在國外回不來兩種情況，除了要到航空公司官網下載取消證明外，他更強調「不要花時間打電話」，因為這段期間太多人詢問地勤了，不如先按照流程辦理改期或退費。

「薔蜜颱風」3日在和歌山縣南部登陸，挾豪雨侵襲東京首都圈，導致河水暴漲至危險等級，部分學校宣布停課，陸空交通大亂，不但鐵路列車停駛，數百班航空公司班機取消。

一名專門分享旅遊資訊的網友在Threads發文，表示近期很多人的航班被取消，他以個人經驗分享處理的流程。首先是飛不出去的旅客，如果航班被取消，航空公司會寄Email給旅客，信中會告知免費更改航班或是退費的流程；接著旅客可以到官網下載航班取消證明，便於之後申請不便險的班機延誤理賠。並提醒千萬不要打電話，因為打電話問地勤的人太多，等待回應的時間可能會錯過搶票的最佳時機。

原PO指出，如果買的是來回機票，在航空公司官網上通常都會註明可免費改期；假如是用第三方網站買機票的話，就要找第三方改期了，在此之前請先確認航空公司是否有寄信給你，假如有的話直接按照上述的流程去做。住宿方面，若是天氣因素，旅宿業者多半會通融免費取消或改期，請先打電話詢問。

若是在國外回不來的情況，首先聯繫保險公司，請對方幫忙延長保險的日期；隨後一樣根據航空公司寄來的Email更改航班時間，再到官網下載航班的取消證明，當日的住宿、餐食、生活用品等費用證明都要留著，讓保險公司判斷可不可以理賠，往來飯店與機場的車資通常都包含在內。

針對近期日本航班延誤狀況，旅遊達人「蓋瑞哥」指出，雖然符合條件的旅客可能有機會申請航班延誤相關理賠，但真正麻煩的其實是後續交通安排。以一名搭乘國泰航空的朋友為例，原本抵達桃園後還能轉乘高鐵返回台南，如今確定趕不上末班車，只能改搭客運南下。他也提醒，近期若剛好有從日本返台行程，應密切留意航空公司公告，若班機異動，相關通知、收據及證明文件都應妥善保留，以利後續處理。