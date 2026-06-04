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梅雨季衣服越洗越臭？專家揭「高效乾爽」秘訣：別晾窗邊

聯合新聞網／ 綜合報導
梅雨季晾衣要快乾有技巧。 示意圖／ingimage
梅雨季晾衣要快乾有技巧。 示意圖／ingimage

每逢梅雨季節，把衣物晾在室內，都會有股難聞的潮濕霉味。根據日媒「週刊女性PRIME」報導，清潔專家山口佳奈指出，這種臭味的根本原因是「雜菌大量繁殖」。除了因為衣物長時間無法晾乾，衣物上的髒污或洗衣劑沒有徹底沖洗乾淨，或是洗衣槽內隱藏的黴菌附著在衣物上，都可能是細菌增生的溫床。

許多人為了洗乾淨而倒入過量洗衣精，反而會讓殘留的清潔劑成為細菌的「養分」，加速臭味滋生。此外，若使用過量的柔軟精，其中的成分會包裹住衣物纖維，降低吸水性並阻礙水分蒸發，導致衣服更難乾。

想要徹底防臭，必須掌握高效的晾曬技巧。首先，曬衣時應避免掛在窗邊或窗簾旁，因為窗邊容易潮濕且空氣較不易流通。正確的做法是在晾衣服時，讓每件衣物之間保持「一個拳頭寬」的距離，利用人在家中的時間，打開除濕機或冷氣的除濕功能，同時也可以打開電風扇，加速空氣循環。若要打開浴室抽風機，務必定期清理濾網，以免灰塵堆積降低乾燥效率，反而滋生黴菌。

洗衣的「時間點」也大有學問。若要室外曬衣，建議選擇接近中午到下午、濕度稍微下降的時段。而容易發臭的毛巾或其他衣物，雖然可利用熱水燙洗高溫殺菌，但務必注意相關材質是否適用，以免衣物受損。

梅雨季 濕氣 洗衣機

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