端午節做什麼？不只吃粽子、划龍舟 十大習俗一次看懂

盤點端午節必做十件事

每逢五月初五仲夏端陽，全台大街小巷總會不時飄散著濃郁粽香，帶有粽葉香氣的糯米包裹著飽滿大顆的鹹蛋黃、香菇、五花肉等豐盛配料，讓人看了總令人忍不住垂涎三尺。然而，端午節作為華人傳統四大節日之一 ，可不僅僅是一場舌尖上的饗宴，還蘊含驅邪避疫與紀念愛國情操的深厚文化意義。除了眾人熟知的划龍舟、正午立蛋以及門前掛艾草、菖蒲之外，還有許多被現代人逐漸遺忘的遠古儀式，像是「食五子」究竟要吃哪五種時令食物？「貼五毒符」的目的又是什麼？而相傳能辟邪開運的「午時水」又該在何時汲取？這些如今較為少見的端午限定習俗，其實都承載著古人的生活智慧與文化寓意 。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，曾於去年盤點端午節必做的十件事，當時粽子以直逼30萬筆網路聲量，毫無懸念奪下人氣冠軍。時隔一年，如今再次啟動調查。究竟今年的排名結果是否會迎來大洗牌呢 ？答案馬上揭曉！

No.10 貼五毒符

FB／雲林土庫玉勅鳳壇

由於農曆五月正值盛夏時節，氣候悶熱潮濕，正是各類蚊蟲與毒蟲大量繁殖的季節，因此古人將其視為「毒月」。而所謂的「五毒」， 通常是指蛇、蠍子、蜈蚣、蟾蜍與壁虎等五種毒性最強的動物，不過也有以蜘蛛取代壁虎的說法。為了收服毒蟲，古人發展出許多與避毒、防疫相關的習俗活動，其中又以貼「五毒符」最具代表性。傳統五毒符多以五色紙印製而成，符紙上除了描繪五毒外，一旁還會搭配公雞圖案。因民間相信雞具有吞食五毒的能力，因此透過「雞食五毒」的意象，象徵壓制邪氣、驅逐毒害，期望藉此達到祈福避邪的效果。



一般而言，人們通常會特地選在端午節當天，將五毒符貼在大門、窗戶旁，或是陰暗牆角，就像替住家設下一道無形的防護罩，藉此警告毒蟲勿近，同時也祈求全家人在炎熱夏季能遠離疾病與蟲害。雖然如今這項習俗漸趨式微，但五毒符所承載的避邪祈福意涵，仍然是端午文化中相當具有特色的一環。

No.9 食五子

端午節除了吃粽子外，其實還流傳著「食五子」的傳統習俗。所謂的五子，指的就是茄子、豆子、桃子、李子，以及象徵端午節的粽子。民間自古便有「吃五子、得五福」的說法，因此不少家庭會在端午節這天特別準備五子食材，藉此祈求平安健康與長命百歲。

事實上，食五子不僅是一項節慶習俗，更蘊含著古人的養生智慧。因端午節前後，天氣逐漸轉為炎熱潮濕，不僅容易使人感到疲憊不適，也進入蚊蟲大量孳生的季節。而茄子、豆子、桃子和李子這幾樣恰好是當季盛產的食材，富含多種營養與天然抗氧化物質，除了有助於補充體力外，也有消暑解毒之效，成為古人順應節氣的重要飲食選擇。

No.8 繫五色絲線

五色絲線又稱五彩繩、長命縷，是端午節相當具有代表性的傳統護身物。在古人的觀念中，農曆五月是瘴癘易生、百毒齊出的季節，因此人們會透過佩戴五色絲線來驅邪避災、祈求平安，希望藉此遠離疾病侵擾，並獲得健康長壽的祝福。五色絲線源於中國古代的五行觀念，由青、白、紅、黑、黃五種顏色編織而成，分別象徵木、金、火、水、土，同時也對應東、西、南、北、中五個方位。古人相信，這五種顏色匯聚了天地間的能量與靈氣，能形成一道防護結界，進而驅除瘟疫、守護佩戴者平安順遂。

在傳統習俗中，五色絲線多半繫在孩童的手腕、腳踝或脖子上。因繫線時不能開口說話，以防止邪氣侵擾，所以不少長輩會趁孩子熟睡時悄悄繫上，而這些看似神秘的禁忌，其實也反映出古人對孩子健康成長的深切期盼。值得一提的是，五色絲線並非戴上後就能隨意丟棄。按照習俗，必須等到端午節後的第一場大雨，或夏季第一次沐浴時再將其解下，並讓絲線隨流水沖走，象徵將疾病、厄運、煩惱與穢氣一同帶走，迎接嶄新的平安與好運。

No.7 喝雄黃酒

翻攝YT／ Vermilion Bird's

雄黃酒的由來，其實與民間四大傳說之一的《白蛇傳》息息相關。故事中，千年蛇精白素貞在端午節誤飲雄黃酒後現出蛇身原形，這段家喻戶曉的經典故事，也讓雄黃酒自此被賦予降妖伏魔、驅邪避凶的象徵意義。所謂雄黃，是一種含有砷與硫的礦物化合物。在中醫傳統觀念中，雄黃具有解毒、殺蟲之效，因此古人會將研磨成粉末的雄黃加入白酒或黃酒，期望藉此達到防病強身的效果。

隨著現代醫學的發展，人們也逐漸認識到雄黃潛藏的風險。由於雄黃在加熱到一定的溫度時，在空氣中會被氧化為劇毒成分三氧化二砷，也就是大家耳熟能詳的砒霜，若錯誤使用雄黃會產生致命毒性。衛生福利部也曾提醒，誤食或過量攝取雄黃可能引發噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，嚴重時甚至可能對神經系統及肝腎功能造成損害。因此，雖然它是被視為端午的傳統習俗之一，但在現代社會中已不建議飲用了。

No.6 掛香包

翻攝FB／如悅心香

除了繫五色絲線外，掛香包也是流傳已久的端午節習俗之一。因古人認為香包內的中草藥大多帶有濃郁氣味，不僅有助於驅趕蚊蟲、消除異味，也被賦予鎮邪避煞、保佑平安的象徵意義，因此成為端午節不可或缺的應景物品。香包又稱香囊或香袋，通常是將艾草、菖蒲、藿香、檀香、丁香等具有特殊香氣的中藥材裝入布袋中，再製作成各式精巧造型，隨身佩戴或懸掛於車內。隨著時代演變，香包的設計也愈發多元，除了傳統福袋造型之外，更出現粽子、龍舟、生肖動物等充滿節慶氛圍的可愛款式，不僅兼具實用與裝飾功能，也深受不少小朋友喜愛。

值得注意的是，雖然香包大多採用天然草本製成，但對特定植物成分過敏者，以及孕婦、嬰幼兒等族群，在使用或佩戴前仍需多加留意。若出現皮膚紅腫或呼吸不適等症狀，應立即停止佩戴。

No.5 打午時水

所謂打午時水，是指在端午節當天的午時，也就是上午11點至下午1點之間，從井水、泉水或其他乾淨水源所汲取或收集的水。由於端午節又有「重午日」之稱，相傳此時天地陽氣最為旺盛，因此在這段時間內所取得的午時水，被視為具有特殊能量的吉祥之水，不僅能驅邪避穢，還被賦予招財改運、消災解厄等寓意。俗話說「午時水飲一嘴，較好補藥吃三年」，足見人們對午時水的重視。

在傳統習俗中，許多人會利用午時水來淨身沐浴，希望藉此洗去晦氣與負能量；也有人將其灑向屋內各個角落，作為淨宅儀式的一部分，象徵驅除穢氣、提升整體家運。此外，民間還流傳不少與午時水相關的招財秘訣。例如將午時水加入錢幣與鹽巴一同煮沸，待冷卻後放置於家中財位，象徵聚財納福、財源廣進。雖然從現代科學角度來看，午時水的神奇功效難以證實，但作為流傳已久的端午節習俗，它不僅承載了深厚的文化底蘊，也寄託了人們對平安、健康與好運的美好期盼。

No.4 掛艾草、菖蒲

FB／Journey Fleur 蕎寓花藝

由於端午節正值盛夏，悶熱潮濕的氣候容易滋生蚊蟲與病菌，因此古人會將艾草與菖蒲懸掛於大門或屋簷下，希望藉此達到驅邪避凶、淨化環境的效果。在傳統文化中，艾草與菖蒲各自具有特殊寓意。艾草因散發濃郁香氣，不僅自古便被視為能招百福的草藥，也被認為具有驅蟲、防疫與避邪的作用；菖蒲葉片細長且尖銳，外型狀似寶劍，古人相信將菖蒲掛於門前，象徵能斬除千邪、驅逐不祥之氣，守護家宅平安。而當艾草與菖蒲一同使用時，更有「艾為陽草、菖為陽木」的加倍效果。

隨著時代演進，掛艾草與菖蒲的習俗也融入現代生活美學。近年不少人會將兩者搭配乾燥花、藤圈、棉麻繩等素材，製作成兼具設計感與節慶氛圍的端午掛飾，不僅為居家空間增添質感，也讓這項傳統文化能以嶄新的面貌持續傳承下去。

No.3 立蛋

翻攝FB／Taipei Zoo 臺北市立動物園

說到端午節最具挑戰性的活動，絕對非立蛋莫屬了。民間相傳，端午節正中午是陽氣最旺盛的時刻，最能吸取天地間的正氣，此時若能成功立蛋，便被視為好運降臨的象徵，寓意未來一年運勢順遂、事業穩固。 也因此，每到端午節總會有許多民眾聚在一起挑戰立蛋，不論大人或小孩都樂在其中，讓原本帶有民俗色彩的活動增添不少趣味性與儀式感。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高點出現在2025年5月31日，也就是去年端午節當天，單日聲量狂飆至13,671筆，許多網友紛紛在社群平台曬出自己的立蛋成果，掀起一波熱烈討論。其中，藝人王心凌也跟風挑戰，並於粉專分享自己立蛋的照片，只見她神情專注、全神貫注地嘗試讓雞蛋站立，該則貼文吸引超過1.4萬名粉絲按讚，留言區隨即湧入大量留言，成功帶動話題熱度。

No.2 划龍舟、看龍舟大賽

翻攝FB／臺北國際龍舟錦標賽

端午節的划龍舟習俗，相傳是源自屈原投江一事。楚國詩人屈原因不忍見亡國慘禍，最終在農曆五月初五投汨羅江自盡，當地百姓聞訊後，紛紛划船出江尋找，因此才演變成現在划龍舟的習俗。 不過，後來根據學者考證，其實龍舟競渡的歷史遠早於屈原投江的年代，它是一種南方越族古老的民俗活動，與宗教、巫醫習俗及水上戰鬥的風俗有關。



如今，龍舟競賽已從傳統民俗活動發展成國際性的水上運動，每年端午節前後，各地河岸總會湧入大批參賽隊伍與觀賽民眾。震耳欲聾的鼓聲、此起彼落的加油吶喊，以及龍舟在水面上高速前進的畫面，不僅讓人感受到節慶熱鬧氛圍，也成為許多人心中最具代表性的端午記憶。

每逢端午佳節，龍舟相關話題也總能掀起社群討論 。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高點出現在2025年5月31日，台中市長盧秀燕在粉專分享龍舟初體驗影片，並幽默表示「下次可以考慮報隊比賽了」，該則影音吸引超過4.5萬人按讚，也讓龍舟競賽再度成為網友關注焦點。

No.1 吃粽子、包粽子

示意圖／Shutterstock

毫無懸念，在今年最新排行榜中，粽子以高達203,157筆網路聲量強勢奪冠，再次證明其難以撼動的代表性地位。關於粽子的由來，最廣為流傳的說法與愛國詩人屈原有關。相傳屈原投汨羅江後，百姓為了避免魚蝦啃食其遺體，便將用竹葉包裹的米食投入江中，希望藉此保護屈原的身軀。隨著時間推移，這項活動逐漸演變成端午節吃粽子的傳統習俗，並流傳至今。



除了品嘗粽子之外，包粽子也是許多家庭不可或缺的端午儀式 。每逢節日前夕，家人們總會齊聚一堂 ，從洗粽葉、備餡料到包粽蒸煮，透過分工合作的過程凝聚彼此的向心力，再將親手製作的粽子分享給親友鄰里，展現濃厚的人情味與節慶氛圍。

隨著時代演變，粽子的口味與做法也越來越多元，像是每年的「南北粽之爭」總能掀起熱烈討論，成為台灣特有的飲食文化現象。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高點出現在2025年5月31日，總統賴清德、前總統蔡英文及立法院長韓國瑜，皆透過社群平台分享粽子貼文，並祝福民眾佳節愉快，帶動網路討論聲量一舉突破6萬筆，再次掀起粽子話題熱潮。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年5月28日至2026年5月27日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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