台灣高鐵大規模延誤事件 少34班、旅運人次達平日9成

台灣高鐵上周一發生近年來最嚴重的大規模延誤事故，高鐵公司雖立刻改採備用班表應變，旅運人次也只比預估少了約1.6萬人，但是全天延誤超過1小時以上的班次仍多達39班。調查結果因需配合第三方時間，目前還未能公布。

立法院交通委員會今天召開「5月25日高鐵班次嚴重誤點事件專題報告」，台灣高鐵公司說，5月25日凌晨執行自動列車控制設備（ATC）、聯鎖系統（EI）中期檢修之轉轍器控制機箱（SMC）電源模組更換後，發生號誌訊號異常，系統啟動失效自趨安全保護機制，發生路徑鎖定，於首班車發車前之清晨5時6分系統仍未復原。

報告指出，台灣高鐵於當天清晨5時38分成立緊急應變中心，將西線進路授權範圍從55.4公里縮短至28.8公里。但西線仍有二處道岔無定位訊號，依規章須使用釦鋏將道岔鎖定於正位，方得以人工方式授權以時速45公里以下之巡軌列車通行。並隨即宣布自上午8時起，取消原班表各班次列車，改由兩端終點站每小時發出3班站站停靠的全車自由座列車，並於尖峰時段加開列車。

台灣高鐵強調，收班後維修人員立刻進場搶修，於翌日凌晨1時43分完成故障排除，全線號誌系統恢復正常。當日表定班表為156班、實際營運122班，減少34班。原預估旅運量約為20萬人次，實際旅運量18.4萬人次，達9成以上。