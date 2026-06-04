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熱帶性低氣壓最快今生成 賈新興：明起開啟降雨模式長達11天 下周慎防強風大雨
即將變天。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，熱帶性低氣壓今天有生成機率，明天影響台灣天氣。明天開啟降雨模式・且長達11天，下周一至15日西半部局部雷雨伴隨強陣風，留意長時間累積雨量，山區慎防土石流。
天氣趨勢，他說，明天，受熱帶性低氣壓影響 ，各地整天有雨。周六，白天各地有零星短暫雨，午後各地轉有局部短暫雨。周日，新竹以南有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周一至15日，受低壓帶及偏強西南風影響，各地天氣不穩定，有局部陣雨或雷雨並伴隨強陣風發生的機率，西半部並有局部較大雨勢發生的機率。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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