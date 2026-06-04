熱帶性低氣壓最快今生成 賈新興：明起開啟降雨模式長達11天 下周慎防強風大雨

「西南氣流指向台灣東側」。前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出850 hPa風場預報圖，他表示，看強風軸，因為這是暖濕空氣，強風軸有最強的暖平流，最容易產生上升運動。現在，這股西南風受菲律賓地形影響，在地形的上風處產生輻合，激發很強的對流，對流使大氣穩定，因此再往下風的部分，對流就不明顯。再加上強風軸並未對上台灣地形，因此預報上台灣上空今天主要是午後加強的山區對流雨。

2026-06-04 09:00