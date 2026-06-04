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山脈對話借鏡瑞士 極端氣候下台瑞生態與鐵道新篇章

中央社／ 蘇黎世4日專電

農業部林業及自然保育署署長林華慶率團，日前與瑞士雷蒂亞鐵路（Rhätische Bahn, RhB）正式締結姊妹鐵道，台灣阿里山林業鐵路國際合作再添新篇章。林華慶受訪表示，兩國可在國土保育、氣候變遷、交通建設與觀光方面發展各項特色並相互合作。

林華慶接受中央社專訪時指出，台灣與瑞士均擁有高度特色化的自然景觀，但兩地在氣候、地質與地形條件上存在顯著差異，因而形成不同的生態系統。

台灣雖然國土面積有限，卻因海拔梯度變化大，涵蓋熱帶、亞熱帶與溫帶等多重氣候帶，因此呈現高度豐富的植被與物種多樣性。相較之下，位處溫帶的瑞士擁有穩定且保存良好的森林環境，但生物多樣性相對較低，兩國擁有截然不同的生態特徵。

他強調，面臨頻繁的颱風和地震侵襲是台灣的氣候、地質與地形上很大的特徵。與瑞士穩定的地質相比，台灣是一個地質相對年輕的島嶼。不論地質背景差異，兩地目前皆面臨極端氣候衝擊，尤其近年自然災害的頻率與強度皆明顯上升。

他認為，總體而言，瑞士政府與人民致力於環境維護，共同呈現遊人所見的優美風光，大家在第一時間即可感受到乾淨的空氣與水，這是兩國明顯的差異之一。

他並指出，瑞士高山地區可以高度成為觀光景點，交通網絡便利是重要原因之一，如纜車、公路與鐵路的發達。反觀台灣，地震與颱風是雕塑地形的兩把刀，不斷改變地貌，地形一直在變化，也因地質脆弱敏感，較難發展出普及於山區的鐵公路網。

台灣人民也知曉，高山鐵公路在天災之後時常中斷受損。處於敏感的自然環境下，在面對大型交通設施開發時，都必須更謹慎，盡力減少環境衝擊，以保護自然生態。

針對此次締結鐵道夥伴關係，林華慶強調，阿里山林鐵透過與雷蒂亞鐵路的深度合作，將以更具國際視野，持續向世界展現鐵道的動態保存之美，不僅可望帶動更深入的雙邊觀光互惠，也能讓這條台灣珍貴的百年阿里山林業鐵道，與世界各國遺產鐵道並肩前行，將歷史記憶轉化為現代觀光動力。與瑞士夥伴共同推動鐵道觀光發展，在聯合行銷及跨國旅遊產品等面向展開更密切的合作。

瑞士 氣候變遷 台鐵 鐵道

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