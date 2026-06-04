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午後小心短延時大雨！明起雷雨轟全台 下周滯留鋒面及西南風影響

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天南部及東南部不定時有短暫陣雨或雷雨出現，午後對流發展旺盛，中部以北地區有短延時大雨發生的機率，強對流易伴隨雷擊及強陣風。本報資料照片
今天南部及東南部不定時有短暫陣雨或雷雨出現，午後對流發展旺盛，中部以北地區有短延時大雨發生的機率，強對流易伴隨雷擊及強陣風。本報資料照片

今天西南風增強，水氣增多，中央氣象署表示，南部及東南部不定時有短暫陣雨或雷雨出現，降雨機率高，其他地區仍為多雲到晴、高溫炎熱，午後對流發展旺盛，中部以北地區有短延時大雨發生的機率，強對流易伴隨雷擊及強陣風。氣溫方面，南台灣高溫稍下降到32度左右，其他地區33至35度，大台北盆地及花東縱谷溫度會再更高一些，外出多補充水分。

明天、周六低氣壓或熱帶性低氣壓接近及影響，水氣偏多、環境不穩定，各地有局部短暫陣雨或雷雨。氣象署表示，明天西半部、東南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，午後對流發展旺盛，大台北地區及中部以北山區有局部短延時豪雨發生的機率；周六低氣壓逐漸遠離，不過水氣仍多，山區仍有局部較大雨勢發生的機率。

周日低氣壓或熱帶性低氣壓遠離，不過仍位於大低壓帶，天氣不穩定，迎風面中南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，尤其東半部地區有局部大雨發生的機率。

下周一鋒面接近及西南風影響，降雨範圍逐漸增加，西半部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下周二、下周三滯留鋒面及西南風影響，水氣豐沛，西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區亦有短暫陣雨或雷雨。

下周四至下周六滯留鋒面及西南風影響，全台天氣不穩定，易有劇烈天氣及顯著降雨發生。

明天西南部沿海及恆春半島有長浪發生的機率。

氣象署說，滯留鋒面影響時間長，且配合西南風帶來水氣，易有強降雨出現並伴隨劇烈天氣現象；鋒面上易有中小尺度對流系統，不過其影響時間及程度的不確定性較高，持續留意氣象署最新資訊。

高溫 花東縱谷 雷雨

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