明天起進入典型梅雨旺盛期 吳德榮：下周滯留鋒+西南季風 慎防致災雨

今晨巴士海峽有雲系北漂，西南沿岸有弱回波消長，屏東零星飄雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天西南季風進入南海，白天晴熱，要注意防曬、防中暑；巴士海峽有低壓雲系北漂，南部偶有局部陣雨，大氣趨不穩定，山區午後對流發展較強，擴及部分平地。今天北部23至37度、中部23至37度、南部25至38度、東部23至36度。

天氣即將明顯轉變。吳德榮表示，明天至下周六，梅雨季第5波鋒面為滯留鋒，與西南季風配合的型態，將逐漸醞釀成形，逐步進入典型的「梅雨旺盛期」。因大氣很不穩定，易有中小尺度系統在附近被激發，期間各地皆應特別注意中央氣象署的特報，慎防劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，及致災雨的發生。

吳德榮表示，明天至周日有局部陣雨或雷雨，強對流大部分在午後發展，明天南台灣另有低壓雲系通過帶來的降雨。下周一至下周六滯留鋒與西南季風影響，強對流不僅只在午後，降雨時間拉長，累積的雨量也更大。

至於梅雨旺盛期持續多久才改變？吳德榮表示，最新歐、美模擬，至少延續至下周六，型態尚未改變。而超過10天的模擬，因模式有不確定性，可信度已降低，故延續多久，莫急下定論，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。