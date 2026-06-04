快訊

企業擴廠用電增 去年減碳估9%恐難達標

聽新聞
0:00 / 0:00

台南玉井為何最近總是全台最熱？ 1張圖看懂3大關鍵原因

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台南玉井容易出現高溫的原因分析。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
台南玉井容易出現高溫的原因分析。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

最近高溫排行榜上，台南玉井幾乎天天霸榜，頻頻登上全台最熱地區。為什麼台南玉井最近總是全台最熱？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，很多人看到38度、39度以上的高溫，第一個反應往往是認為只是因為太陽比較大，其實不完全是這樣。相同的太陽照射下，為什麼有些地方比較容易飆高溫？答案就藏在玉井特殊的地形與氣候條件之中。

「地形半封閉，空氣交換較差」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，首先，玉井位於台南東側丘陵地帶，介於嘉南平原與中央山脈西側山麓之間，周圍地形起伏較大，形成相對半封閉的環境。白天受強烈日照加熱後，地表與近地面空氣快速升溫；但受到周邊丘陵與山麓地形影響，當地空氣不如開闊平原容易流動與交換，熱空氣也較難迅速被帶離。因此，玉井本身就具備「容易升溫、也不容易快速散熱」的地形條件。

而谷地輸送，熱量向內陸累積；「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，除了當地自身升溫之外，周邊地區的熱量也可能進一步補充進來。白天嘉南平原在強烈日照下快速升溫，暖熱空氣會隨著低層風場與河谷、丘陵間的低地通道，逐漸往內陸推進。當這些暖熱空氣進入玉井一帶後，又受到周圍地形限制，不容易繼續向外擴散。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，換句話說，玉井的高溫不只是「自己曬熱」，也可能疊加來自平原方向輸送進來的暖空氣，使熱量在內陸盆地與谷地附近更容易累積。

此外，距海較遠，海風降溫效果明顯減弱。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，而真正讓玉井與沿海地區拉開溫差的關鍵之一，是海風調節效果變弱。白天西部沿海受海風吹拂，較涼的海洋空氣可以抑制氣溫快速上升，所以沿海地區即使日照強烈，升溫幅度通常仍會受到限制。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，但海風從海岸往內陸推進時，會受到地表摩擦、地形阻擋與內陸熱空氣混合影響，強度逐漸減弱，降溫能力也會下降。玉井距離西部海岸約40公里，當海風抵達當地時，調節效果已明顯不如沿海。因此，在晴朗少雲、日照強烈的天氣型態下，沿海還有海風幫忙「壓住溫度」，但玉井一帶的海風冷卻效果有限，氣溫就更容易一路往上衝。

太平洋高壓讓高溫更加明顯，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，如果再遇上太平洋高壓籠罩，高溫條件就更加齊備。近期天氣晴朗少雲、日照強烈，地表持續吸收大量熱能。同時，高壓系統帶來下沉氣流，容易造成絕熱增溫，並抑制午後對流發展，使大氣層結更加穩定。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，在這樣的天氣背景下，玉井原本就有的內陸、谷地與海風調節較弱等特性會被進一步放大，因此更容易出現38度、39度以上的極端高溫。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，綜合來看，玉井近期容易成為高溫熱區，並不是單純因為「太陽比較大」，而是多個條件同時配合：一，本身地形半封閉、空氣交換較差；周邊平原與谷地熱量向內陸累積。二，距海較遠，海風降溫效果有限。三，當太平洋高壓籠罩、天氣晴朗穩定時，這些因素就會被進一步放大，使玉井成為全台最容易飆出高溫的地區之一。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

高溫 台南

延伸閱讀

南部終於要下雨了 粉專曝南海低壓明起通過台灣 下周滯留鋒影響更顯著

今晴熱飆36度 周五低氣壓通過南台灣 下周關注滯留鋒面威脅

南海低壓明晚通過南台灣 粉專曝成颱機率…周五影響最劇烈

台南近40度極端高溫…測速照相牌面「糊到像AI」交通局：不是融化

相關新聞

進度跳票 去年減碳估9% 難達標

環境部昨公布最新「國家溫室氣體排放清冊」，二○二四年溫室氣體總排放量扣除碳匯量後，淨排放量為二五一點四○四百萬公噸二氧化碳當量，較基準年二○○五年減少百分之六點五九，也較二○二三年減少百分之一點九二，連三年下降。其中能源部門跟基準年相較首見負成長，減少百分之一點○七。

減碳落後…環團：用電大戶 只付小額碳費

環境部長彭啓明昨預告，初估二○二五年僅較基準年減碳約百分之九，未達原本設定的百分之十目標。綠色和平批評，政府對半導體用電大戶碳排放沒有嚴格規範，且僅收不痛不癢的小額碳費，呼籲應於「能源管理法」修正草案明確規範限制企業使用化石燃料；台灣氣候行動網絡則強調碳費調升至關重要，年底前應公告下一期的碳費費率。

長者缺牙逾14顆 失智風險大增

缺牙顆數與失智風險息息相關，台北榮總最新研究發現，年逾六十歲者若缺牙超過十四顆，罹患阿茲海默症風險高出約十倍，罹患輕度認知障礙風險高出近五倍；再者，缺牙所引發的咬合問題，可能在失智症發生前，就已開始影響大腦功能。

明天起進入典型梅雨旺盛期 吳德榮：下周滯留鋒+西南季風 慎防致災雨

今晨巴士海峽有雲系北漂，西南沿岸有弱回波消長，屏東零星飄雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天西南季風進入南海，白天晴熱，要注意防曬、防中暑；巴士海峽有低壓雲系北漂，南部偶有局部陣雨，大氣趨不穩定，山區午後對流發展較強，擴及部分平地。今天北部23至37度、中部23至37度、南部25至38度、東部23至36度。

外送專法下月上路 Uber Eats喊漲：不排除對消費端調整

「外送員權益保障及外送平台管理法」將於七月上路，外送平台面臨營運成本重大結構性改變，兩大美食外送平台的漲價計畫箭在弦上。對此，Uber Eats代理總經理郭獻文昨天表示，不排除對消費者端調整價格的可能性，但尚未定案。

梅雨下周一抵達估持續9天 專家示警強風驟雨恐致水患災情

天氣即將明顯轉變。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，明天起至周六，南海低壓帶開始北抬影響，天氣不穩定，環境水氣增多，降雨機率明顯提高，全台降雨機率跟著增大。在大的低壓帶中，也可能有較小尺度的熱帶擾動生成，甚至有再增強為熱帶性低氣壓的機會。現況初步評估，尚還不至於發展成颱。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。