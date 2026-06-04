台南玉井為何最近總是全台最熱？ 1張圖看懂3大關鍵原因

最近高溫排行榜上，台南玉井幾乎天天霸榜，頻頻登上全台最熱地區。為什麼台南玉井最近總是全台最熱？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，很多人看到38度、39度以上的高溫，第一個反應往往是認為只是因為太陽比較大，其實不完全是這樣。相同的太陽照射下，為什麼有些地方比較容易飆高溫？答案就藏在玉井特殊的地形與氣候條件之中。

「地形半封閉，空氣交換較差」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，首先，玉井位於台南東側丘陵地帶，介於嘉南平原與中央山脈西側山麓之間，周圍地形起伏較大，形成相對半封閉的環境。白天受強烈日照加熱後，地表與近地面空氣快速升溫；但受到周邊丘陵與山麓地形影響，當地空氣不如開闊平原容易流動與交換，熱空氣也較難迅速被帶離。因此，玉井本身就具備「容易升溫、也不容易快速散熱」的地形條件。

而谷地輸送，熱量向內陸累積；「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，除了當地自身升溫之外，周邊地區的熱量也可能進一步補充進來。白天嘉南平原在強烈日照下快速升溫，暖熱空氣會隨著低層風場與河谷、丘陵間的低地通道，逐漸往內陸推進。當這些暖熱空氣進入玉井一帶後，又受到周圍地形限制，不容易繼續向外擴散。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，換句話說，玉井的高溫不只是「自己曬熱」，也可能疊加來自平原方向輸送進來的暖空氣，使熱量在內陸盆地與谷地附近更容易累積。

此外，距海較遠，海風降溫效果明顯減弱。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，而真正讓玉井與沿海地區拉開溫差的關鍵之一，是海風調節效果變弱。白天西部沿海受海風吹拂，較涼的海洋空氣可以抑制氣溫快速上升，所以沿海地區即使日照強烈，升溫幅度通常仍會受到限制。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，但海風從海岸往內陸推進時，會受到地表摩擦、地形阻擋與內陸熱空氣混合影響，強度逐漸減弱，降溫能力也會下降。玉井距離西部海岸約40公里，當海風抵達當地時，調節效果已明顯不如沿海。因此，在晴朗少雲、日照強烈的天氣型態下，沿海還有海風幫忙「壓住溫度」，但玉井一帶的海風冷卻效果有限，氣溫就更容易一路往上衝。

太平洋高壓讓高溫更加明顯，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，如果再遇上太平洋高壓籠罩，高溫條件就更加齊備。近期天氣晴朗少雲、日照強烈，地表持續吸收大量熱能。同時，高壓系統帶來下沉氣流，容易造成絕熱增溫，並抑制午後對流發展，使大氣層結更加穩定。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，在這樣的天氣背景下，玉井原本就有的內陸、谷地與海風調節較弱等特性會被進一步放大，因此更容易出現38度、39度以上的極端高溫。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，綜合來看，玉井近期容易成為高溫熱區，並不是單純因為「太陽比較大」，而是多個條件同時配合：一，本身地形半封閉、空氣交換較差；周邊平原與谷地熱量向內陸累積。二，距海較遠，海風降溫效果有限。三，當太平洋高壓籠罩、天氣晴朗穩定時，這些因素就會被進一步放大，使玉井成為全台最容易飆出高溫的地區之一。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。