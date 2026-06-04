梅雨下周一抵達估持續9天 專家示警強風驟雨恐致水患災情

天氣即將明顯轉變。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，明天起至周六，南海低壓帶開始北抬影響，天氣不穩定，環境水氣增多，降雨機率明顯提高，全台降雨機率跟著增大。在大的低壓帶中，也可能有較小尺度的熱帶擾動生成，甚至有再增強為熱帶性低氣壓的機會。現況初步評估，尚還不至於發展成颱。

不過，林得恩說，由於其帶動整個西南季風增強，且持續將大量暖濕水氣輸送至台灣附近，也使得天氣更加不穩定。尤其是西半部及東南部地區，有局部大雨等級發生的機率，「應該是本月初迄今，降雨量最大的個案事件」，午後中南部山區的降雨也會相當集中且顯著。

到了周日，他說，隨著低壓帶的遠離，降雨範圍開始縮小，強度及延時也會跟著減弱，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨發生的機會。

林得恩表示，明天至周日的總累積降雨量，相對於下周（下周一至6月16日）可能的累積降雨量，可能只是主秀的前奏；尤其要留意下周一至6月16日期間，伴隨在滯留梅雨鋒面上的中尺度對流系統移入，所可能帶來持續性的強風驟雨現象，以及可能肇致的水患災情。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。