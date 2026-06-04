1時3分雲林古坑發生規模3.1地震 最大震度2級

2026年6月4日凌晨01時03分，雲林縣古坑鄉發生一場規模3.1的淺層地震，震源深度約8.4公里，屬於極淺層地震。根據中央氣象署資料，震央位於雲林縣政府東南方約19.3公里處。本次地震屬於輕微規模，但因震源較淺，不少民眾在雲林周邊感受到搖晃。

最大震度2級地區：雲林縣

雲林縣草嶺地區為本次地震最大震度區，達2級輕震程度。此級別的地震多數人能感受搖晃，電燈和懸掛物輕微晃動，靜止的車輛也會產生輕微移動。此震度尚不會造成損害，民眾無需特殊避難，但可留意後續有無餘震發生，做好基礎防震準備。

最大震度1級地區：嘉義縣

嘉義縣部分區域感受到1級微震搖晃，即在靜止狀態下有輕微感覺。此強度一般不會影響日常生活或建築安全，提醒民眾保持警覺，隨時注意官方發布的地震相關訊息與安全指引。

由於本次地震震度均低於3級，並未引發明顯災害，建議民眾持續留意天氣與地震預警訊息，並嚴守地震防護守則。室內時應以「趴下、掩護、穩住」為核心，遠離窗戶與大型傢俱。室外時務必避開可能掉落物或危險場所，以確保自身安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）