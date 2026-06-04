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有旅遊史者 入境可免費採檢伊波拉

聯合報／ 記者黃仲明／桃園國際機場報導

世衛組織（ＷＨＯ）五月十七日宣布剛果民主共和國（ＤＲＣ）、烏干達爆發伊波拉病毒感染疫情，已構成國際關注公共衛生緊急事件。衛福部長石崇良昨於桃園機場視察時宣布，即日起，暫停兩國居民簽證，已核發簽證者需此期間（三個月）暫緩入境，排除四類人道對象。

石崇良表示，伊波拉病毒是致死率非常高的傳染病，全球死亡率從百分之五十到百分之九十，目前沒有疫苗，也無確切的治療藥物，為防範境外移入風險，必須啟動邊境監測防疫及醫療應變作為。

首先，自六月二日零時起，暫停核發剛果民主共和國及烏干達居民簽證；已核發簽證者，於此期間暫緩入境，暫行措施為期九十天；六月三日起到六月三十日止，具有這兩國旅遊史的「無症狀」國人以及入境旅客，於松山機場、桃園國際機場、台中機場及高雄機場等國際機場入境時，除了拿到自主健康管理敬告單，並可免費採檢，屬自願性質。

石崇良提醒，國人務必避免前往伊波拉疫情流行地區，自高風險地區入境返國時或返國二十一天自主健康管理期間，依規定回報健康狀況，如有發燒、頭痛、肌肉痛、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉或出血等狀況，主動通報檢疫人員或撥打防疫專線一九二二，由衛生單位協助就醫。若違反規定，依傳染病防治法第六十九條第一項第一款，裁罰新台幣一萬至十五萬元罰鍰。

伊波拉 烏干達 伊波拉病毒 剛果

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