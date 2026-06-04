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網站賣藥若不下架 最高擬罰500萬

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
部分網購平台公開販售藥物，引發疑慮，食藥署修正相關規定，加嚴管理，如網路業者未能限期下架違規產品，最高可罰五百萬元罰鍰，按次處罰。記者鄭超文／攝影
部分網購平台公開販售藥物，引發疑慮，食藥署修正相關規定，加嚴管理，如網路業者未能限期下架違規產品，最高可罰五百萬元罰鍰，按次處罰。記者鄭超文／攝影

「日本直送猛健樂、瘦瘦筆…，抑制食慾、增加代謝、降低體脂肪…大阪直送，海外免運費」，網路購物平台賣瘦瘦針、壯陽藥，嚴重威脅國人用藥安全，食藥署預告「藥事法」修法加強管理，衛生單位可主動巡網，不配合下架違法內容的業者最高重罰五百萬元。

食藥署統計，去年各縣市衛生局查獲七一五件網路違法販售藥品事件，藥品組簡任技正黃玫甄說，部分跨境電商、違法網站及社群平台公開販售市面上瘦瘦針、壯陽藥等藥品，甚至推出團購，壓低價格，但來路及成分不明，且未經食藥署核准，其療效、安全性存疑，對國人用藥安全造成潛在風險，有加強管理必要。

為此，食藥署預告「藥事法」修正草案，重點在於強化網際網路業者管理責任，要求網際網路業者善盡「善良管理人注意義務」，建置違法資訊風險管控機制，揪出違規內容。所謂網路業者範圍廣泛，包括Meta、Google、蝦皮等，及應用程式提供者如Google Store、APP Store，及網際網路內容提供者（新聞網站、Netflix），所堪播的廣告、販售藥品行為，均將納入管理。

草案要求，網際網路業者需在廿四小時內限制瀏覽、移除違規網頁資料，另保留網頁資料內容，及平台用戶相關資訊等至少一八○日，供司法及警察單位調查。若限期內未下架違規資訊，或規避、妨礙、拒絕違規案件調查，依法處廿萬至五百萬元，且可連續處罰。

此外，眾多保健食品廣告誇大不實，食藥署署長姜至剛表示，已研擬新制，將葉黃素、益生菌、魚油等十七種具有功能性成分的相關產品納入管理，將採登錄制，若業者未向食藥署登錄，並提交相關功效證明文件，日後不得於廣告文案中宣稱功效，正與產業界、消費者團體溝通，以期新制盡快上路。

市售保健食品「小綠人」標章，按「健康食品管理法」規範，需由食藥署查驗登記許可，經嚴格審查確保產品在科學上具保健功效才會核發，共14項保健功效包括抗疲勞、調節血脂、不易形成血脂肪等。其餘產品如最常見的葉黃素膠囊，目前被視為一般食品，由「食安法」管理，食藥署企劃及科技管理組組長鄭維智說，常見這類產品廣告誇大不實，導致消費者誤解。

列管的成分，共有十七項，分別為葉黃素、難消化性糊精、菊糖、益生菌及乳酸菌、GABA、魚油EPA及DHA、葡萄糖胺、膠原蛋白、肌酸、含兒茶素之綠茶萃取物、β-葡聚糖、人參、紅參、果寡糖、α-環狀糊精、幾丁聚醣、植物固醇，相關產品定義為「功能性食品」。

藥事法 食藥署 網路購物

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