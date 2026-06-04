家暴、父母失和 青少年輕生意念高

自殺已成國內青少年第二大死因，桃園長庚醫院、英國倫敦國王學院等單位合作一項為期十年的跨國研究證實，「家庭壓力」是預測青少年產生輕生意念最關鍵的因子，如長期處於家庭暴力、父母吵架等陰影下，心理健康受到侵蝕，自殺意念明顯較高。

桃園長庚醫院精神科助理教授級主治醫師陳姵蓉表示，這項研究屬跨國合作，研究團隊追蹤來自德國、法國、愛爾蘭及英國、台灣等二一六一名青少年，長達十年，探討生活事件累積與自殺意念之間的關聯。研究成果刊登於今年三月國際權威期刊「The Lancet Psychiatry」（刺胳針精神醫學）。

研究分析及評估這群十四至廿三歲青少年受試者在不同成長階段所遭遇的生活事件，涵蓋家庭、意外事故、人際困擾、自主性發展、違規行為、親密關係及搬遷等七大面向，細分卅九項指標，並依生活壓力累積程度區分為高、中高、中低及低等四大群組。

結果顯示，生活壓力累積最高的青少年族群於在各階段出現輕生意念比率始終最高，約介於百分之八至十三之間，明顯高於其他組別。

陳姵蓉表示，傳統臨床評估青少年輕生風險因子，多聚焦於童年創傷、霸凌或重大打擊事件，但這項研究則發現，日常生活的家庭壓力將侵蝕青少年的心理健康，成為預測自殺因子中，最具影響力的指標。

「青少年輕生意念並非突如其來，而是長期累積家庭壓力的結果。」陳姵蓉說，這項跨國研究發現，家庭壓力對青少年輕生意念的解釋力，不僅高於其他單一類別，甚至超過其餘六大生活面向壓力的總和，成為最關鍵的警訊，家長應提高警覺，做好榜樣，減輕孩子們成長過程中的心理壓力。

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