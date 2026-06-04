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缺牙到失智 關鍵在維生素B12
為何缺牙會提高失智風險？北榮口腔醫學部家庭牙醫科主任吳詩韻提出，「咀嚼刺激減少」、「感覺回饋中斷」、「慢性發炎」、「營養吸收下降」等四大因素。亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興表示，缺牙者常減少肉類攝取，恐缺乏維生素B12，增加失智風險。
吳詩韻解釋，長期缺牙，影響咀嚼效率，導致大腦海馬迴神經活動下降，如有牙周病，則易引發全身性發炎，促進神經退化；缺牙導致咬合缺乏支撐，則會影響飲食品質，降低大腦保護性營養素攝取。
「失智症好發於六、七十歲以上年長者，而大部分失智長輩確實嚴重缺牙。」甄瑞興說，臨床發現，許多失智患者體內缺乏維生素B12，除了容易疲倦、無力及貧血外，嚴重時造成神經髓鞘合成受阻，引起神經傳導速度下降，腦部白質病變增加，導致記憶力下降、注意力不集中、思考變慢、認知功能退化等失智症狀。
甄瑞興表示，維生素B12多存在於動物性蛋白質，例如魚、肉、蛋、奶製品等，缺牙長者因為無法咀嚼肉類，以致缺乏維生素B12。建議缺牙長輩裝上假牙，方便進食，或將肉類煮爛，打成肉汁方便攝取，平常多攝取雞蛋、牛奶，以補充維生素B12。茹素者也容易缺乏維生素B12，應補充維他命Ｂ群，避免出現不可逆的神經損傷。
甄瑞興提醒，中老年人應多注意口腔健康，定期洗牙，做好口腔保健，以避免罹患牙周病或缺牙。如有缺牙，應請醫師評估，裝設假牙，才能兼顧營養均衡，降低失智風險。
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