缺牙到失智 關鍵在維生素B12

提到居家醫療、藥師送藥到府的服務，執業長達40年的藥師劉姿伶選擇一條不同卻難走的服務道路。她服務對象除了高齡長者外，也送藥至社區中年精障者住處，更深入毒癮者家中進行居家照護，即使曾遭剛出獄的毒癮者鎖在家中、拿長棍威脅追打，仍堅持服務。劉姿伶說，對於這群與社會隔離的弱勢民眾，送藥是他們接觸服務體系的重要管道。

2026-06-04 00:23