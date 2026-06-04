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長者缺牙逾14顆 失智風險大增

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
北榮研究證實，缺牙嚴重，失智症、認知功能障礙等風險隨之增加，醫師提醒，如有缺牙，務必請牙醫師評估，儘速裝設假牙，以減少失智風險。此為看牙示意圖。記者蘇健忠／攝影
北榮研究證實，缺牙嚴重，失智症、認知功能障礙等風險隨之增加，醫師提醒，如有缺牙，務必請牙醫師評估，儘速裝設假牙，以減少失智風險。此為看牙示意圖。記者蘇健忠／攝影

缺牙顆數與失智風險息息相關，台北榮總最新研究發現，年逾六十歲者若缺牙超過十四顆，罹患阿茲海默症風險高出約十倍，罹患輕度認知障礙風險高出近五倍；再者，缺牙所引發的咬合問題，可能在失智症發生前，就已開始影響大腦功能。

知名醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）多項研究證實，如果可以改善高血壓、糖尿病、憂鬱症等十四個危險因子，失智症是可以預防的，而口腔健康也名列其中，因老年人缺牙率偏高，且被視為老化的一部分，因此，常被忽略，並未積極改善牙齒問題。

北榮神經醫學中心、口腔醫學部攜手完成此項研究，研究團隊招募八十一位六十歲以上民眾，受試者分為缺牙一至十三顆及十四顆以上等兩組，均接受全面口腔檢查，包括缺牙數、假牙狀況、上下牙齒咬合狀況、牙周狀況及咀嚼能力。另安排認知功能測驗，分為認知正常、主觀認知退化、輕度認知障礙及阿茲海默症等四組。

家庭牙醫科主任吳詩韻說，此研究共有三大發現，首先缺牙顆數愈多，失智風險愈高，相較缺牙較少的長者，缺少超過十四顆自然牙的這一組，罹患阿茲海默症風險高出十倍，罹患輕度認知障礙的風險則高出近五倍，「整體來看，缺牙愈多、認知退化的程度也愈嚴重」。

研究另發現，若能及早裝上假牙、修復缺牙，則有助降低失智風險。例如，在以義齒修復缺牙後，認知障礙的相關風險明顯下降，吳詩韻指出，這結果證實，上下牙齒能夠正常咬合，可能對大腦健康有正面幫助。

除了缺牙數，研究發現，在主觀認知退化族群成員中，因缺牙導致上下排牙齒無法正常咬合的人，其認知測驗分數明顯偏低，這顯示咬合問題可能在失智症正式發生前，就開始影響大腦功能。此研究已發表於國際知名牙科期刊「Journal of Dentistry」。

北榮神經醫學中心副主任傅中玲說，這項研究證實了，缺牙對失智症的影響，只要改善缺牙情形，就可以降低失智症風險。全台不少縣市提供長輩假牙補助措施，後續研究將著重於長輩裝假牙後，其失智降低的幅度。

「口腔健康不只是牙科問題，和大腦健康密不可分。」傅中玲提醒，上下牙齒正常咬合，可能為預防失智的關鍵因素。建議六十歲以上長者定期接受口腔檢查，若有缺牙，盡早與牙醫師討論修復方式，讓上下牙齒能夠正常咬合，守護大腦健康。

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