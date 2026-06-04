美濃大峽谷條款 盜採砂石營利可關5年罰5千萬

立法院經濟委員會昨天初審通過被形容為「美濃大峽谷條款」的土石採取法修正草案，只要未經許可採取土石，最高可處兩千五百萬元罰鍰；針對意圖營利的違法行為人，增訂五年以下有期徒刑，得併科上限五千萬元罰金，若因此致人於死者，最多可處無期徒刑，得併科一億元罰金。

高雄美濃地區去年爆出因農地遭違法盜採砂石、回填廢棄物，形成面積數公頃的坑洞，被稱為「美濃大峽谷」。行政院因此修訂土石採取法「補破網」，朝野立委對修法方向也有共識。

這次修法重點在土石採取法第卅六條，修正內容大致依照政院版本，但裁罰金額則參照立委版本大幅提高。政院版規定，未經許可採取土石，罰鍰一百萬元以上、一千萬元以下，得沒收行為人使用的載運車輛或其他機械設備。經協調後，將罰鍰上限提高至兩千五百萬元；限期未完成場址整復者，院版罰鍰十萬元以上、兩百萬元以下，並按次處罰，經協調後，將罰鍰上限提高至二五○萬元以下。

針對未經許可且意圖營利而採取土石者，經委會初審通過增訂五年以下有期徒刑，得併科五千萬元以下罰金，若因此釀災者，則處一年以上七年以下有期徒刑，得併科六千萬元以下罰金；致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑，得併科一億元以下罰金，致重傷者，則處三年以上十年以下有期徒刑，併科八千萬元以下罰金。

國民黨籍立委呂玉玲主張，盜採砂石造成的大坑洞、大峽谷，若行為人無法復原，要由地方政府復原，費用則向違法行為人收取，但問題是，行為人在案發時就脫產、跑路了，如何索取？經濟部應提出相應機制，讓行為人付出代價。

此外，初審也通過民進黨籍立委伍麗華提出的修正動議，在第十三條增訂三款土石採取排除條款，排除原住民依法採取土石者、新修建原住民傳統石板屋或地下屋形式的住宅或公共設施所需，以及原住民族部落自主災害防救、環境美化與維護所需者。