退休後骨頭痠痛 竟是晚期攝護腺癌 平均三至四年恐再復發

陳先生於退休後因骨頭痠痛接受檢查，意外發現PSA指數異常，到院進一步檢查，確診為晚期攝護腺癌，已轉移至骨頭。在被告知罹癌時，宛如晴天霹靂，心情難以平復，所幸接受荷爾蒙療法後，指數顯著下降，幾年來定期回診，抽血檢驗。可是去年指數逐步升高，影像檢查證實，癌細胞復發並有數處新的轉移性至骨病灶。

攝護腺癌嚴重威脅男性健康，於最新統計並於去(114)年發表的112年癌症登記報告顯示，當年新增9985名患者，僅次於肺癌、大腸癌，位居男性癌症發生率排行榜第三名，三軍總醫院外科部泌尿外科醫師、國防醫學大學醫學系專任教授吳勝堂表示，隨著人口老化，攝護腺癌患者逐年增加，中老年男性務必提高警覺。

由於攝護腺癌初期可能沒有症狀，或是與攝護腺良性肥大相似症狀如排尿異常、夜尿、頻繁等，常被忽略而視為男性常見的高齡老化毛病，以致容易被輕忽。統計發現，高達三成患者於確診時已至晚期，在治療上，常以荷爾蒙療法為主，一般初期治療療效顯著，但後續進展到「賀爾蒙非依賴型轉移攝護腺癌」的晚期患者也不少見。

吳勝堂指出，攝護腺癌細胞高度依賴男性荷爾蒙，只要阻斷睪固酮的來源或男性賀爾蒙受體的作用，絕大部分癌細胞就會萎縮、死亡，但可能不會全軍覆沒被消除，仍有極少數癌細胞殘存並發展具有「賀爾蒙非依賴型」特性，慢慢轉變成為傳統或一線賀爾蒙治療失效的轉移攝護腺癌，其惡化速度則視癌細胞分化程度而定，若發生者的時間平均約為三至四年。

以陳先生為例，接受荷爾蒙療法後，效果顯著，PSA指數明顯下降，甚至降至及低的趨近於零，期間照常運動，與家人出國旅遊，生活與一般人無異。但去年回診時，PSA指數逐步快速升至超過10，此情況表示目前藥物失效警訊，進一步檢查證實，已有新的骨頭、肝臟轉移病灶，此時5年存活率低於50%，與一般轉移性攝護腺癌相差頗大。

吳勝堂表示，現行治療「轉移性去勢抗性攝護腺癌」，約有四種選擇，首先為化療，但因副作用較高，患者接受意願較低。其次為男性荷爾蒙受體新型口服藥物，屬於第二代用藥，已納入健保給付，成為大部分患者的首選，但藥物治療有效的期間仍然受限。

至於目前可臨床使用的核醫放射治療，透過特定放射物質鐳223同位素，可精準鎖定含鈣豐富的骨骼組織，適用於多發性骨頭轉移的患者，但對於臟器或其他非骨骼轉移的病灶，則派不上用場。

在治療「轉移性去勢抗性攝護腺癌」上，近年出現重大突破，吳勝堂表示，結合診斷與治療的「精準放射標靶治療」適用於骨轉移、內臟轉移等患者，有效延長存活期，提高生活品質，臨床試驗證實，約可降低6成疾病惡化風險、4成整體死亡風險。

透過PSMA PET/CT正子掃描儀器等超高解析影像技術，能夠精準掌握細微的局部轉移，讓醫師掌握癌細胞轉移分布狀況、數量強弱，作為治療的重要參考。術前評估後，患者如符合治療條件，將能精準標靶定位找到癌細胞的抗體物質及核種（鎦-177）結合的藥物打入體內，鎖定攝護腺特異膜抗原(PSMA)蛋白質，此時PSMA分子藥物有如同導彈，帶著放射線直接命中癌細胞，周遭正常組織幾乎也不受影響。

完整「PSMA精準放射標靶治療」標準為6次療程，每次間隔6週，整體費用昂貴，且健保尚未給付，對大多數病友或家庭來說仍負擔不輕。因為花費不低，所以一般治療2至3次療程後會先評估療效反應及是否繼續治療。以陳先生為例，經醫師評估，且衡量自身經濟狀況，自費接受最新PSMA精準核醫放射治療，目前完成第2次療程，PSA指數從100多降至10以下，療效顯著，目前仍繼續接受治療。