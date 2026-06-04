進度跳票 去年減碳估9% 難達標

環境部昨公布最新「國家溫室氣體排放清冊」，二○二四年溫室氣體總排放量扣除碳匯量後，淨排放量為二五一點四○四百萬公噸二氧化碳當量，較基準年二○○五年減少百分之六點五九，也較二○二三年減少百分之一點九二，連三年下降。其中能源部門跟基準年相較首見負成長，減少百分之一點○七。

不過，環境部長彭啓明坦言，目前推估二○二五年減碳數據，僅較基準年減少約百分之九，跟原設定的百分之十目標有些微差距，可能無法達標。主要是去年經濟成長率大好，企業大舉擴廠，用電量增加，消長會變怎樣，還說不清楚。

彭啓明提到，國家減碳目標是二○三○年排放量較基準年減量百分之廿八加減二，五年間還有百分之廿要減，挑戰相當大。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍直言，對照國家第二期溫室氣體階段管制目標，二○二五年電力排放係數階段目標值為每用一度電，平均會排放○點三八八公斤的二氧化碳當量，然而根據經濟部能源署日前公布的數據，初估二○二五年度全國電力排放係數為每用一度電，平均會排放○點四六五公斤的二氧化碳當量，兩者有顯著差距，幾乎提前宣告二○二五年溫室氣體較基準年減量百分之十的國家目標無法達成。面對減碳進度落後，政府必須大幅增強國家的淨零力道。

綠色和平氣候與能源專案主任林煉凱批評，二○二五減碳目標跳票，二○三○年達標則是極大挑戰，是因為政府未嚴格規範半導體企業等用電大戶碳排放，對企業用電需求予取予求。

環境部氣候變遷署組長溫育勇指出，根據聯合國環境規畫署（ＵＮＥＰ）報告，二○二四年全球溫室氣體排放量仍呈增加百分之二點三，相較之下，我國同年總排放量年減百分之一點七六、淨排放量年減百分之一點九二，皆比前一年下降，顯示近年減量措施已逐步發揮成效，且減碳趨勢優於全球平均。

溫育勇表示，這次清冊的四大部門排放量首次全部低於基準年，尤其是占全國溫室氣體排放逾九成的能源部門（涵蓋能源、製造營造、運輸、住商及農林漁牧等燃料燃燒類別），排放量二四七二一九千公噸二氧化碳當量，相較二○二三年減少百分之二點○七，更較二○○五年減少百分之一點○七，是「溫管法」實施以來，能源部門首次低於基準年排放量。其中，製造業與營造業減幅最顯著。

除能源部門外，工業製程及產品使用也減少百分之廿八點四六，農業減少百分之廿五點二一，廢棄物則減少百分之七十二點四七。

至於非二氧化碳排放量增加，環境部氣候變遷署長蔡玲儀解釋，非二氧化碳包括含氟氣體、甲烷等，主要半導體業愈來愈多，一氧化二氮、含氟氣體用量增加，整體的非二氧化碳排放量占比略為增加，但仍在使用總量管制範圍內。