外送專法下月上路 Uber Eats喊漲：不排除對消費端調整

「外送員權益保障及外送平台管理法」將於七月上路，外送平台面臨營運成本重大結構性改變，兩大美食外送平台的漲價計畫箭在弦上。對此，Uber Eats代理總經理郭獻文昨天表示，不排除對消費者端調整價格的可能性，但尚未定案。

Uber Eats先前已宣布，因應預計七月中旬上路的外送專法帶來整體成本變化，七月廿一日起針對美食、生鮮的外送訂單平台服務費各自調漲二點五、三個百分點。增加的成本是否反映在消費者端，Uber Eats僅表示「看店家的經營策略」，無法確定是否轉嫁。foodpanda昨表示尚未決定漲價與否，目前仍以改善內部費用為主，也要觀察新法正式實施的狀況。

王品集團與Uber Eats將在外送領域展開全新合作，郭獻文昨出席記者會時，針對下半年是否調整消費者端收費表示，目前消費者端方案尚未定案，仍在研擬中。

郭獻文說，面對新制上路帶來的成本增加，平台將先評估透過提升營運效率等方式因應，但不排除漲價的可能性。

東南亞叫車與外送平台Grab三月宣布以六億美元收購foodpanda台灣外送事業，目前仍待公平會審查。

對於未來若Grab正式加入台灣外送市場競爭，郭獻文表示，良性競爭有助於市場發展，也能為消費者帶來更多選擇與福利，因此對於市場出現新競爭者抱持正面態度。

他強調，不論市場如何變化，平台都將持續提升服務品質與消費者體驗，並透過會員、優惠及產品創新等方式，強化競爭力。

先前兩大平台都表示，外送專法中「最低運費、不得疊單」兩大規定，將會衝擊外送成本，使費用上升。

Uber Eats坦言，外送專法不允許疊單，將使過去因可疊單的效率而被「節省」掉、看不見的成本，因而浮現出來，將由平台、消費者、外送員與商家四方共同承擔。

Uber執行長Dara Khosrowshahi先前訪問亞洲市場時，對於台灣外送專法禁止「疊單」與規定基本外送費，也坦言取消疊單勢必增加外送成本，外送費每單平均將增加廿元，不利於商家、客戶與外送員。不能疊單也將使餐廳面臨更多外送來訪取貨，外送員反覆重複路線，最重要的是因成本增加可能導致訂單下降，最終對各方不利。

外送專法公布後，還在修訂相關子法與實施辦法，Uber Eats透露，明天（五日）將與政府單位討論。不過據了解，明天主要討論消費者未來定型化契約內容，和漲價較不相關。