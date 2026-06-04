謝謝大家收看 封箱倒數

由金星文創、聯合數位文創製作，藝人于子育、郭子乾與王偉忠等人攜手主演的舞台劇「謝謝大家收看」，六月廿六日起將在台中中山堂連演四場，廿八日正式封箱。本劇以俯瞰的視角，看製作人王偉忠從童年到老年種種難以忘懷的遭遇。

王偉忠說，當初想卡司時，就想找個演誰就像誰的好手，當然就是合作卅七年的老友郭子乾。一開場就讓觀眾親眼見證郭子乾奇妙「模仿幻術」，光轉個身，就讓政壇一哥們輪流登場，更深入感受這些綜藝橋段後的人情味，「謝謝大家收看」。

郭子乾說，在「謝謝大家收看」看到了六十幾歲男人的另一面，原來在外面呼風喚雨的大哥，面對充滿惡意老師、高情商的老婆、倉促離世的老爸、青春期叛逆的女兒、漸漸遺忘的老媽，還是有束手無策的時刻，引發觀眾共鳴。

王偉忠表示，「謝謝大家收看」看起來是一個人的故事，其實也是一整個世代的故事，對看電視長大的這群觀眾特別有感。購票請洽udn售票網。