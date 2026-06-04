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減碳落後…環團：用電大戶 只付小額碳費

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
碳費申報繳費首年，環境部昨天公布首年申報結果，記者杜建重／攝影
碳費申報繳費首年，環境部昨天公布首年申報結果，記者杜建重／攝影

環境部彭啓明昨預告，初估二○二五年僅較基準年減碳約百分之九，未達原本設定的百分之十目標。綠色和平批評，政府對半導體用電大戶碳排放沒有嚴格規範，且僅收不痛不癢的小額碳費，呼籲應於「能源管理法」修正草案明確規範限制企業使用化石燃料；台灣氣候行動網絡則強調碳費調升至關重要，年底前應公告下一期的碳費費率。

綠色和平氣候與能源專案主任林煉凱表示，政府對企業用電需求予取予求，碳費政策也有多種優惠措施，以台積電為例，僅繳交營收不到百分之○點一的小額碳費，只需要付錢了事。

林煉凱說，行政院五月通過的「能源管理法」修正草案，要求「用電大戶」設置一定裝置容量的自用發電與儲能設備，欲以此法推動用電大戶改善碳排及加速達成再生能源轉型目標。他呼籲應於草案中明確規範，限制企業使用化石燃料，經濟部也應提配套，讓用電大戶優先投資自發自用再生能源與儲能設施。

台灣氣候行動網絡研究員林雨璇說，根據碳費費率審議會決議，碳費費率應每兩年檢討並調升一次，同時建議在二○三○年達一千兩百至一千八百元，也就是說，今年底前應公告下一期碳費費率。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍也說，碳費制度七折八扣，許多高排碳企業實際繳交費率低於一美元，無法與全球平均碳價近廿一美元相比，長期碳費若偏低，反而成為部分高排碳企業的保護傘，不利國家減碳推進，呼籲應效法新加坡公布國家碳價長期上升曲線。

他還提到，台灣在工業碳管理與電力脫碳策略應展現更具前瞻性思維與路徑，唯有將前瞻的負碳技術納入實質規畫，並搭配具引導性的長期碳價機制，才能找出具備永續競爭力的解方。

有關後續碳費運用，環境權保障基金會主任湯琳翔建議，應限制避免補助回流到碳費徵收對象，以免落入「補助汙染者」的錯誤邏輯；也應優先補助縣市政府已列入「縣市溫室氣體減量執行方案」或「縣市調適執行方案」的計畫項目，並要求縣市政府增加自備款比率，同時鼓勵縣市政府提出補助項目時加入對轄內弱勢群體的支持，才符合公正轉型用途。

碳費 減碳 再生能源 環境部 彭啓明

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