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玩家自行繁殖多肉植物、鹿角蕨挨罰 農業部將修法放寬

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
近年有植栽玩家會自行繁殖販售鹿角蕨（圖）、多肉植物等引發爭議。聯合報系資料照片／記者林敬家攝影
近年有植栽玩家會自行繁殖販售鹿角蕨（圖）、多肉植物等引發爭議。聯合報系資料照片／記者林敬家攝影

「植物品種與種苗法」規定，販售種苗若無登記證最高開罰30萬元，近年有植栽玩家會自行繁殖販售鹿角蕨、多肉植物等引發爭議，農業部農糧署表示，昨召開會議，將以「取得保護產業及市場交易之間的平衡」為方向，進行更有彈性的修法及函釋。

農糧署表示，「植物種苗法」實施迄今達37年，曾歷經一次全文修正，並更名為「植物品種與種苗法」，目的是為了保護國內種苗生產環境、維護種苗交易秩序與確保種苗品質，避免品種因不當繁殖造成變異或受到病蟲害等重大傷害。

農糧署進一步指，隨時代變遷，國內對於種苗的應用也更多元，包括作為食農教育用途、植栽玩家培育種苗等樣態，會中也有所討論。農業部未來針對此議題將以「取得保護產業及市場交易之間的平衡」為方向，進行更有彈性的修法及函釋。

現行法規採嚴格解釋下，所有販賣具有可繁殖部位的植物體（如甘藷、馬鈴薯、大蒜等），都需種苗業登記，農糧署解釋，基於原立法精神，種苗業管理是著重在種苗的繁殖與生產管理，因此，種苗或其最終產品如果是直接供食用、觀賞或教育材料應不在此限。

農糧署說，現今有些種苗會被買家繼續繁殖，但若只是少量交易，而非大規模的繁殖、生產或販賣（如鹿角蕨、多肉植物趣味栽培等），後續也將研議修法放寬規定。

針對近期許多地方政府表示「不受理自然人」，但依種苗法規定，自然人和法人皆可申請種苗業登記證，農糧署也說，將以函釋通知地方政府，要求法規及執行面的一致性。

農業部 農糧署

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