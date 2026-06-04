雞婆藥師的送藥地圖／劉姿伶為弱勢精障送藥 曾被毒癮者追打

提到居家醫療、藥師送藥到府的服務，執業長達40年的藥師劉姿伶選擇一條不同卻難走的服務道路。她服務對象除了高齡長者外，也送藥至社區中年精障者住處，更深入毒癮者家中進行居家照護，即使曾遭剛出獄的毒癮者鎖在家中、拿長棍威脅追打，仍堅持服務。劉姿伶說，對於這群與社會隔離的弱勢民眾，送藥是他們接觸服務體系的重要管道。

劉姿伶民國73年開始擔任藥師，最初在醫院任職，後續轉戰社區藥局、開業，民國90年起承接健保局方案，深入高就診次患者家中了解個案用藥情形。然而，當時執行居家照護的藥師，常被個案認為是政府派來的稽查人員，有人在罵聲中被趕出門，也有個案直接放狗追人，不少人選擇退出。但她認為，「比起只待在藥局，這類服務能看見更多民眾需求」。

看見高齡照顧者的需求

除高診次病患居家照護，劉姿伶也加入送藥到府服務至今約6年。她說，起初送藥到府對象，多為大台南地區獨居、失能長者，後續發現不少長者家中需照顧精神障礙者，有些高齡70、80歲父母須照顧的精障子女已步入中年，照顧長達20年以上，且每天就像不定時炸彈，若稍微閃神、子女自行外出，就可能闖禍或讓自己遭到傷害。

劉姿伶指出，最初發現精障者有送藥的需求，是因為部分在藥局領慢性病處方箋用藥的長者，一段時間未到藥局領藥，經詢問才得知，因照顧家中精障者而無法離家至藥局領藥，這些長輩往往只靠社會救助等微薄收入照顧子女，過得相當辛苦；也有時發現病患領的藥物都是精神科藥物，卻有一段時間未至藥局，她便會主動出擊，聯繫病患、送藥到府。

藉由居家照護、送藥到府，劉姿伶（右）看盡弱勢病患生活的辛苦。圖／劉姿伶提供

媒合資源介入協助患者

現今社會高壓氛圍明顯，社區年輕、中年精障者愈來愈多，劉姿伶觀察，精障成因除與個人遺傳有關，曾遇過個案因職場、當兵時遭霸凌而出現症狀，或因感情受創引發相關疾病，她會設法了解患者家庭環境、生活狀況，如有藥物以外的需求，也會主動聯繫社工或衛生局，媒合資源介入協助，對她來說，「送藥不只是醫療程序，更是弱勢病患得知支持資源的重要管道」。

藉由居家照護、送藥到府，劉姿伶深入弱勢病患家中，也看盡他們生活的辛苦。一位家住台南市安南區的精障家屬向她分享，子女某天意識清醒時，突然自覺對不起父母，跑到北安橋輕生未果；一位40歲精障者罹病20多年，全由單親母親照顧，收入全數來自社會救助款項；一位個案血壓長期控制不佳，向她訴苦已按醫師建議白飯只吃8分滿，但實際一看發現對方使用的竟是「大碗公」。

劉姿伶擔任藥師至今超過40年。圖／劉姿伶提供

深入了解病患背後苦楚

「許多社會角落，一般醫療觸角難以觸及，送藥到府不是只有把藥送到病患家中，而是深入了解病人疾病控制不佳原因及背後家庭因素。」劉姿伶自嘲，朋友都知道她的個性「關不住」，比起只在藥局每天不斷地調劑、發藥過程，她更喜歡到處跑，即便居家訪視、送藥風險高，且過程辛苦，必須與病患面談、打交道，對方才願意打開心房，但她樂在其中。

劉姿伶謙稱，從送藥到府個案身上學到很多，在高齡長輩、精障家庭中，看見不同的生活型態，這不只是特定族群會有的疾病，任何人都有可能失智、失能，造成家庭困擾，「我也有一點私心，希望從事這一行，讓自己多一些預防之心」。