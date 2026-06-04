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5個男人有1人「閃尿尾」 3招拯救

聯合報／ 王志仁／彰化秀傳紀念醫院泌尿科主治醫師
「閃尿尾」滴濕褲子好尷尬，不少男性會以蹺腳及提袋來掩飾。圖／彰化秀傳醫院提供
「閃尿尾」滴濕褲子好尷尬，不少男性會以蹺腳及提袋來掩飾。圖／彰化秀傳醫院提供

「剛尿完拉好拉鏈，卻又滴了幾滴出來，弄濕了褲子…。」台語稱這情形為「閃尿尾」，既不是尿失禁，也不是漏尿，就是那麼幾滴，令人好尷尬！有時候坐下還得蹺腳掩飾，因為沾濕了褲子，難看又有尿騷味，很沒面子。

醫學正式名稱是「排尿後滴尿（Post-Micturition Dribble）」，指的是排尿完成後，少量尿液再度從尿道口流出。根據國際研究統計，20至30歲男性中約1成有這個困擾；40至50歲約2成；60歲以上可能高達6成以上。換句話說，每5個男人裡，可能就有一個人會「閃尿尾」。

很多人以為這是攝護腺肥大，或是膀胱沒排乾淨，其實這兩者都非主因。真正的關鍵，是一塊叫做「球海綿體肌」的肌肉。如果這肌肉的力氣不夠、反射不靈敏，幾滴尿就會留在尿道彎曲的地方，等到你走出廁所、身體姿勢一動，它就自己流出來了，這就是閃尿尾的來源。

改善「閃尿尾」3方法：

1排後夾縮用身體把殘尿擠出去

這是最關鍵的動作。排尿完畢後，先靜止等2、3秒，讓尿流自然停止；然後做像「提肛」的動作，快速用力地夾緊骨盆底肌2秒，再完全放鬆。重複一、兩次就好。這個動作在任何廁所都可以做。

2會陰按壓用手把殘尿推出去

排尿完畢後，將手指放在陰囊後方約3到4公分的會陰處，以輕柔的力道往前、往上按壓，像是「把一根管子裡的東西往前推」。重複兩、三次，再正常把尿排出。可在較隱密的廁所內嘗試。

3每天訓練骨盆底肌

這個方法是「根治」。每天花幾分鐘訓練骨盆底肌，做10下快速收縮（提肛、快縮快放），再做10下慢速收縮（提肛、憋住5秒再放鬆）。每天做2到3組。大約5到12周後，球海綿體肌的力量提升，閃尿尾的問題會明顯改善。

如果上述方法練了8到12周仍無改善，或同時有排尿困難、尿流變細、解尿疼痛等症狀，建議還是要就診泌尿科進一步評估。

台語 尿液

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