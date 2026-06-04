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健康你我他／天天到日照中心 交朋友延緩退化

聯合報／ 韋韋（北市文山）
母親失智後，到日照中心結交許多朋友，才願意就醫，也會按時吃藥。圖／韋韋提供
母親失智後，到日照中心結交許多朋友，才願意就醫，也會按時吃藥。圖／韋韋提供

母親因爬高不慎後腦著地，緊急送醫救治，由於頭部重創、手腳麻痺，住院十多天後才出院。

漸漸地，母親常會反覆問同一件事，問她中午吃什麼，她會說不知道或忘記了，無法分辨冷熱，白天黑夜錯亂，有一次還忘了關瓦斯，讓我們嚇得魂飛魄散。

再次就醫住院檢查，醫師評估可能因腦部創傷引起，容易跌倒，病情時好時壞，必須不斷進出醫院。確診失智後，醫囑需使用拐杖或輔助器行走，以免再次跌倒。此時母親非常排斥拄拐杖，若被外人看到覺得自己是廢人，因此拒絕就醫。

但危機就是轉機，我們尋求長照資源協助，白天送母親到日照中心，告訴她去那裡會有飯及點心吃，每天還可以領一千元（是善意的謊言），她才願意去。去了幾次後，她結交許多同病相憐的朋友，加上有社工、護理師及照服員的協助，她才願意就醫，並相約可以一起看醫師，也會按時吃藥。

雖然失智無法治癒，但並非全無應對之道，透過早期介入治療，能大幅延緩退化的速度。目前母親每天都去日照中心，甚至連星期六、日都想去，回家會跟家人滔滔不絕地分享日照中心的事。我想願意就醫看診，踏出接觸人群的第一步，相信母親會愈來愈好。

長照 日照中心 轉機 失智

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