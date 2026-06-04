防治洗腎 專家籲成立國家級辦公室

台灣洗腎人口超過9萬人，每年約新增1.2萬名透析患者。面對沉重的腎臟病負擔，立法院厚生會及厚生基金會昨日成立「慢性腎臟病防治政策促進委員會」，並提出「2026國家慢性腎臟病防治政策建言書」，從早期發現、積極治療，到長期追蹤管理全面介入，降低民眾走向洗腎的風險。

厚生基金會執行長陳柏同建議，政府應將慢腎防治，從末端透析支出轉向前端健康投資，成立「國家級腎病專案辦公室」，並落實分級照護，精準檢測、建立預警系統。

慢性腎臟病防治政策促進委員會主委、高醫附醫腎臟內科主治醫師黃尚志強調，台灣透析發生率與盛行率居全球前段，若能將防治重心前移，以「降低新發透析人數」為核心KPI，在慢性腎臟病早期即介入風險管理與疾病控制，將更有機會延緩病程惡化、降低進入透析的風險。

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成說，避免慢性腎臟病發生，血壓、血糖的控制格外重要，建議控制血糖的SGLT2抑制劑健保給付規定，應與臨床指引一致。

衛福部健保署長陳亮妤說，SGLT2抑制劑並非單純控制血糖藥物，是延緩慢性病的藥物，可降低血糖，還可保護心臟、腎臟，延緩心衰竭及透析，將會放寬適應症，最快將於八月在共擬會議進行討論。

醫師公會全聯會理事長陳相國說，基層醫療是慢性腎臟病早期發現、持續追蹤與長期管理的重要入口，政府應透過專責辦公室協助監督與落實，建立基層與專科清楚的分工與轉銜機制，促進雙方有效合作。