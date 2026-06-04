首筆碳費近50億 半導體業貢獻22億、逾4成

我國進入排碳有價時代，今年已完成收取史上第一筆碳費。環境部昨公布初步統計結果，四六一廠（二四○家企業）全數完成繳費，總額達四十九點七億元。其中，以半導體業一二三廠占比最大，貢獻了廿二億元，占碳費總額的百分之四十四點四。

環境部分析各行業別碳費繳納情形，以電子業（含半導體、印刷電路板、液晶面板及其他電子零組件製造業等）一九一廠，繳費金額最高約占百分之五十，其次依序則為石化業一一八廠，占百分之廿，電力業廿三廠、占百分之十四，鋼鐵業四十七廠、占百分之九，與其他行業八十二廠，占百分之七。

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀指出，總共核定四○二廠的自主減量計畫，其中六十四廠適用優惠費率Ａ（五十元／公噸二氧化碳當量）；三三八廠是適用優惠費率Ｂ（一百元／公噸二氧化碳當量），初估至二○三○年可減碳達四七四五萬噸。

她解釋，最終碳費金額比原本預估的四十五億元稍高，主要是部分企業送自主減量計畫後，因為去年產能太好，排放量超出預估值，因此改回繳交一般費率。

蔡玲儀表示，碳費收入將討論後，專款專用於執行溫室氣體減量及氣候變遷調適工作，初步同意規畫廿億元補助事業單位、地方政府，五億元作為淨零轉型貸款利息補貼及信用保證，二億元配合國發會推動氣候公正轉型計畫等，近期將提出相關補助辦法。

環境部長彭啓明說，半導體業貢獻了廿二億的碳費，這代表半導體產業發展好，相對也必須負擔較多的減碳責任。至於外界對收取碳費恐怕導致傳產通膨的疑慮，就現在看來，碳費對我國的房價、民生物價幾乎沒影響。

針對環團盼提高碳費費率，彭啓明說，這是我國第一次收碳費，「先求有、再求好」，現行高碳洩漏風險行業打兩折，按規畫將定期調整，未來碳費價格也會逐漸往上走，這是國際趨勢。

他表示，年底將啟動「總量管制及排放交易制度（ＥＴＳ）」平台測試，優先由排碳量高的企業操作學習碳交易，最終要讓碳定價回歸真實市場價格，但強調是讓前面有能力的企業先行，不是全面來做。