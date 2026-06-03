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農業部擬修種苗法 趣味栽培、少量交易可免登記

中央社／ 台北3日電

依現行種苗法，販售種苗若無登記證，最高可罰新台幣30萬元。農業部考量現在種苗應用更多元，擬彈性修法，針對趣味栽培、少量交易者，可免申請登記證。

近幾年觀賞植物如鹿角蕨、多肉植物受歡迎，有玩家會自行繁殖販售，卻有人遭檢舉違反法令，引來爭議。

農業部最近開會，研議修改種苗法，放寬規定。

農業部農糧署今天發布新聞稿，「植物種苗法」自民國77年12月5日實施迄今達37年，其中93年曾修法，並更名為「植物品種與種苗法」，目的是為了保護國內種苗生產環境、維護種苗交易秩序與確保種苗品質，避免品種因不當繁殖造成變異或受到病蟲害等重大傷害。

農糧署說，隨時代變遷，國內對於種苗的應用也更多元，包含作為食農教育用途、植栽玩家培育種苗等樣態，未來將以「取得保護產業及市場交易之間的平衡」為方向，做更有彈性的修法及函釋。

農糧署也說明修法方向，若只是屬於少量交易，而非大規模的繁殖、生產或販賣，可免申請種苗登記證。

依據現有法規若採嚴格解釋，所有販賣具有可繁殖部位的植物體（如甘藷、馬鈴薯、大蒜等），都需申請種苗業登記證，農糧署說，依據「植物品種與種苗法」立法精神，種苗業的管理是著重在種苗的繁殖與生產管理，種苗或其最終產品若是直接供食用、觀賞或教育材料則應不受限。

另部分民眾反映，有地方政府在種苗證申請上不受理自然人，農糧署說，依現有法令，自然人和法人皆可申請種苗業登記證，這部分將透過函釋的方式，通知地方政府，以求法規及執行面的一致性。

修法 農業部 農糧署

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