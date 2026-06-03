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逼退失智資深女員工？潮州牛大福稱保障員工 老婦女兒嗆可笑：法院見真章

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東潮州知名牛肉火鍋店「牛大福」遭控逼資深女員工離職，業者今天舉行記者會反駁。記者潘奕言／攝影
屏東潮州知名牛肉火鍋店「牛大福」遭控逼資深女員工離職，業者今天舉行記者會反駁。記者潘奕言／攝影

屏東潮州知名牛肉火鍋店「牛大福」遭羅姓女員工的女兒指控，店家逼不識字又患失智症的媽媽簽署自願離職書，規避資遣費與退休金。業者今天舉辦記者會並拿出與羅婦女兒對話的錄音澄清，強調是在保護羅婦，卻遭羅的女兒斷章取義，在網路上抹黑。

業者指出，72歲的羅婦服務36年，早已符合勞保退休資格，並曾申請勞保退休金，公司已完成退休金及相關權益金額的試算與提撥準備作業，也會協助確認羅婦可申請的社會福利及照護資源，會持續關懷訪視。

業者拿出店家與羅婦女兒對話的錄音，說明這不是勞資事件，而是一名高齡長者在失去工作能力後，面臨的照護與家庭支持問題，女兒在對話中多次提到經濟壓力與安養費用，羅婦也曾透露提款卡與帳戶皆在兒女手中，退休金提撥後無法用在羅婦身上，因而尋求銀行研議「信託帳戶」保障羅婦。

業者表示，員工曾多次前往羅婦家探視，發現鐵門深鎖、人不知去向，很擔心羅婦安危。明天將於縣府勞青處進行勞資調解，相關錄音與通話紀錄已移交主管機關，全力配合調查釐清真相。

羅婦的女兒則表示，媽媽正住院中，對於牛大福業者的說法感到很可笑，不需多說，會在法院見真章。縣府勞青處表示，目前查無牛大福違反勞動法令相關裁罰紀錄。

屏東潮州知名牛肉火鍋店「牛大福」遭控逼資深女員工離職，業者今天舉行記者會反駁。記者潘奕言／攝影
屏東潮州知名牛肉火鍋店「牛大福」遭控逼資深女員工離職，業者今天舉行記者會反駁。記者潘奕言／攝影

退休金 勞保 退休 失智 資遣

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