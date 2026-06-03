菁英藝術家三重奏赴新加坡 盼藉音樂連結國際觀眾

來自台灣的「菁英藝術家三重奏」今天在新加坡演出，鋼琴家陳玲玉分享，此次演出以台灣人身分演奏貝多芬的曲目是難得機會，希望透過音樂與不同文化背景的觀眾交流，讓更多人認識藝術能量。

新加坡非營利機構「共享音樂」（Music ForPeople）今天晚間在濱海藝術中心音樂廳舉辦「永恆交響曲」（Symphony Beyond Time）音樂會。

主辦方表示，部分收益將支持弱勢族群音樂教育計畫。此次演出以貝多芬「C大調三重協奏曲」及「D小調第九號交響曲」為主軸，透過音樂描繪「從黑暗走向光明」的生命旅程；此外，演出也結合合唱團與交響樂團，匯聚來自多個國家與地區的音樂家同台演出、呈現貝多芬作品。新加坡指揮家鍾曉縈也出席。

來自台灣的「菁英藝術家三重奏」首次赴新加坡演出，成員包括鋼琴家陳玲玉、小提琴家杜沁沄及大提琴家婭力木，3人為台灣唯一獲授「史坦威藝術家」（Steinway Artists）資格的室內樂團，在國際樂壇備受矚目。

「菁英藝術家三重奏」下午接受中央社訪問，鋼琴家陳玲玉表示，很高興能到新加坡表演，這是一場特別的音樂會，希望透過音樂與不同文化背景的觀眾交流，讓更多人認識藝術能量。大提琴家婭力木分享，此次演奏的曲目有一定挑戰性，但也期待能為新加坡觀眾帶來具有張力的演出。

陳玲玉說，「菁英藝術家三重奏」致力於推廣台灣音樂及台灣作曲家，除台灣民謠改編外，也委託年輕台灣作曲家創作新作品，增加台灣作曲家曝光率。而此次演出能以台灣人身分演奏貝多芬的曲目，是一項難得機會。

談及此次赴新加坡演出日常，陳玲玉分享，品嚐到咖椰吐司（Kaya toast）、肉骨茶等南洋風味料理覺得新奇，也對新加坡多元文化交融的特色留下印象。