打哈欠不只是因為累！ 最新研究：大腦正啟動「排毒機制」防失智

許多人總把「打哈欠」和睡眠不足劃上等號，但科學界近期有了顛覆性的新發現。這項日常生理機制，很可能扮演著替大腦清掃廢棄物、進而降低失智症罹患機率的重要角色。

食農專家韋恩在臉書粉專發文引述國外研究指出，打哈欠的瞬間會劇烈改變體內血液與腦脊髓液的運行軌道，主動引導大腦將運作後產生的代謝垃圾排出體外；而醫學界普遍已知，這類物質若長期在腦部沉積，正是誘發阿茲海默症等退化性疾病的關鍵元凶。

這項國外實驗特別召集了22名志願者，要求他們在磁振造影（MRI）儀器中觀看人或動物打哈欠的影像，藉此捕捉其頸部周邊液體的動態軌跡。觀測結果顯示，在一般的深呼吸狀態下，人體的靜脈血會從大腦往外流動，此時腦脊髓液則會注入頭蓋骨內。令人驚訝的是，一旦受試者真正開始打哈欠，這兩股液體的流向竟然會打破常規、同步朝著大腦外部宣洩，呈現出與平常完全逆向的運作模式。

研究團隊也深入測試了「自主模仿」的影響，結果證實，哪怕刻意將嘴巴張到最大、試圖偽裝打哈欠的型態，也完全無法複製出這種特殊的體液流動機制。這項數據充分說明，單純的張嘴動作並非啟動開關，唯有身體自發性產生的反射反應，才能真正促使腦脊髓液產生顯著的外流，其核心其實是由人類的神經系統在背後主導。

科學家解釋，腦脊髓液在人體中擔負著洗刷腦部代謝廢物的重任。近年來，醫學界越來越多實證指出，許多神經退化性失智症，起源都與腦內異常蛋白質的過度堆積密不可分。因此，研究團隊研判，這種在打哈欠時觸發的獨特體液外流現象，極有可能是大腦在人體進入夢鄉前，所進行的一場「預防性大掃除」，提早為清除日積月累的有害廢物做足準備。

另外，「元氣網」曾報導，如果常打哈欠，或是工作時必須靠3至4杯咖啡提神，美國睡眠醫學學會示警，可能是嚴重睡眠不足的紅燈警訊，不僅可能危及自身安全，更恐損害長期健康。根據研究，成年人每晚若無法獲得7至8小時的高品質睡眠，將可能增加多種慢性疾病風險，包括糖尿病、憂鬱症、心臟病、腎病、高血壓、肥胖與中風。

專家強調，良好的睡眠不須藥物或物質輔助，而是建立穩定且健康的作息與睡眠習慣。若有長期睡眠困擾，建議尋求專業醫療協助，而非依賴看似「助眠」的外在物質。