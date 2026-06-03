突破鳳梨檢疫關卡 農試所推技術助攻海外市場

鳳梨是台灣外銷產值最高的水果，近年來面臨檢疫蟲害與貯運品質挑戰，農業部農業試驗所突破關卡，助攻布局海外市場。

台灣生鮮鳳梨自2021年3月起，被禁止輸入中國，農業部積極拓展日本市場，但輸日鳳梨卻出現檢疫蟲害，還面臨貯運品質挑戰，農試所整合相關單位組成鳳梨外銷助攻隊，今天舉行記者會，介紹成功突破檢疫關卡及建立完整冷鏈技術，改善貯運品質。

農試所所長王仕賢說，日本檢疫單位自2022年起，在台灣輸日鳳梨頻繁檢出害蟲「紋翅蛾」，導致整批鮮果須進行溴化甲烷燻蒸，增加成本並縮短貨架壽命。

王仕賢說，農試所發現，「紋翅蛾」與長期影響品質的「小果腐敗病」主要侵害時機為鳳梨開花期，特篩選符合台日農藥殘留規範的防治藥劑，並訂定安全採收期，輔導農民於關鍵時期精準施藥，顯著提升防治成效。

另，針對外銷鳳梨會因長途運輸過程的貯運溫度，造成果肉黑心、果梗霉腐問題，王仕賢說，農試所團隊導入「護汰寧」藥劑並搭配酒精消毒處理，提升果實外觀與商品價值。

農試所統計，至114年底，輸日鳳梨的燻蒸率已由112年的35.4%大幅降至16.6%；櫥架上果梗霉腐發生率也降低至35%。

王仕賢說，農試所還導入無人機智慧化施藥技術，每公頃鳳梨田可節省30%以上施藥成本（約新台幣4000元）。

「台農17號」（金鑽鳳梨）是目前外銷主力品種，農試所觀察，近幾年的新品種「台農23號」（芒果鳳梨）較「台農17號」具備更佳的耐雨性、耐貯運性及更長的櫥架壽命，可補足夏季多雨期間果實品質與供應之缺口。

王仕賢說，「台農23號」已於5月22日正式獲得日本植物品種權登錄，可有效合法保障台灣核心的育種成果，維護農民與外銷業者收益，更可在國際水果市場建立「法律防火牆」與品種壁壘，杜絕境外非法侵權產品流入日本，全面深化「台灣優質果品」的專屬品牌形象。

農業部統計，2024年外銷鳳梨約2.1萬噸、產值新台幣8.7億元；2025年受風災影響，外銷鳳梨只有1.7萬噸、產值7.6億元；日本市場占外銷量約9成，其次是香港、新加坡。

農業部國際司預估，今年外銷鳳梨可望回升至2萬噸；1至5月外銷日本的鳳梨已達1.4萬噸。

另美國已預告同意台灣鳳梨可輸美，農業部說，目前仍須等待美國正式公告，希望今年能搶攻美國市場。