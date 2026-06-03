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重症醫學科成部定專科邁出第一步 衛福部舉行訓練及甄審籌備會議

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部昨舉行「重症醫學專科醫師訓練及甄審籌備委員會第一次會議」，籌備委員會召集人、亞東醫院副院長洪芳明說，這是台灣重症醫療發展的重要里程碑。本報資料照片
衛福部昨舉行「重症醫學專科醫師訓練及甄審籌備委員會第一次會議」，籌備委員會召集人、亞東醫院副院長洪芳明說，這是台灣重症醫療發展的重要里程碑。本報資料照片

衛福部正式啟動重症醫學專科制度建置，昨天舉行「重症醫學專科醫師訓練及甄審籌備委員會第一次會議」，籌備委員會召集人、亞東醫院副院長洪芳明說，這是台灣重症醫療發展的重要里程碑，更是無數醫界前輩歷經十餘年奔走、以無私奉獻所澆灌出的豐碩果實。

衛福部日前修正「專科醫師分科及甄審辦法」，將原本屬於次專科的感染科及重症醫學科，增列為部定專科，並將耳鼻喉科名稱修正成耳鼻喉頭頸外科。增列為部定專科後，健保給付也將提升。

洪芳明說，此會議象徵台灣重症醫學在守護生命的道路上，邁入更具建制與保障的新紀元。推動這項充滿挑戰的制度過程中，特別感謝衛福部長石崇良對重症醫療發展的鼎力支持與重視，以及醫事司長劉越萍在協調過程的全心投入。

洪芳明說，重症醫學深深仰賴內外科重症、胸腔重症、心臟重症、急診醫學科、麻醉醫學的緊密交織，更需要護理、呼吸治療、藥事、復健、營養與社工等專業團隊承接，編織出一張能穩穩接住危急病人的跨專業防護網。重症醫學從來不是單一英雄的獨舞，而是一場集結眾人智慧與溫度的生命救援。

洪芳明說，展望未來，制度的建立只是勾勒出框架，將透過提升醫療品質與深化人才培育，台灣的重症醫學將能以更具國際視野、更專業且永續的姿態，展現醫療的普世價值。

洪芳明表示，期盼政府與健保制度進一步體恤第一線團隊長期處於高壓、高風險及高複雜度環境下的辛勞，讓這群為生命拔河的守護者得到應有的實質支持，進而吸引更多熱血醫師投入這項神聖的使命。

衛福部 醫師 亞東醫院

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