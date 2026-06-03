去年網路違規賣藥逾7百件 食藥署曝跨境電商違規賣瘦瘦針、壯陽藥

現行可在網路平台販售的藥品，限不需藥師調劑、醫師處方的非乙類成藥，但近年網路平台販售瘦瘦針、壯陽藥等情況百出。衛福部食藥署統計，全台衛生局於114年查獲網路違法販售藥品715件，該署藥品組簡任技正黃玫甄指出，因應網路交易型態日益多元，食藥署預告「藥事法」修法加強管理，主動巡網，並針對不配合下架的業者，重罰最高500萬元。

黃玫甄指出，食藥署發現，網路平台部分業者違法販售藥品，或未經核准的偽藥、禁藥，已對國人用藥安全造成潛在風險，近年地方衛生局調查發現多起重大違規案件，部分跨境電商、違法網站及社群平台，甚至以團購方式，販售市面上熱門藥品，如瘦瘦針、壯陽藥等，且這些產品均未經食藥署核准，療效、安全性存疑。

「藥事法」修正草案中，強化網際網路業者管理責任。黃玫甄指出，擬要求網際網路業者善盡「善良管理人注意義務」，也就是應建置違法資訊風險管控機制，揪出違規內容而所謂網路業者，包括Meta、Google、蝦皮等供民眾發布訊息的平台，及應用程式提供者如Google Store、APP Store，及網際網路內容提供者，包括新聞網站、Netflix等，相關廣告、販售藥品行為，都會大入管理。

網路違規案件具即時性、可規避性，部分不肖業者已更換網域方式，持續不法販售藥品。黃玫甄指出，草案中授權衛福部可運用人工智慧（AI）等科技，即時、主動巡查網路違規資訊，且可要求網際網路接取服務提供者，限制接取違法資訊，以杜絕違規藥品透過網路流通，而網際網路業者自主發現或經主管機關通知違規情形時，應立即限制瀏覽、移除相關內容。

草案要求，網際網路業者需在24小時內限制瀏覽、移除違規網頁資料，但應保留網頁資料內容，及平台用戶相關資訊等至少180日，供司法及警察單位調查。若限期未下架違規資訊，或規避、妨礙、拒絕違規案件調查，可依法處20萬至500萬元，且可連續處罰。黃玫甄指出，盼藉上述機制，有效杜絕違規藥品透過網路流通。