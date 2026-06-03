台北雙年展策展人揭曉 曾任威尼斯雙年展藝術總監

北美館今天表示，曾任威尼斯國際美術雙年展藝術總監的知名策展人阿萊馬尼（Cecilia Alemani），將擔任2027年台北雙年展策展人，這也將是阿萊馬尼首檔亞洲策展計畫。

阿萊馬尼今天透過台北市立美術館表示，她深感榮幸能策劃2027年台北雙年展，「台北雙年展在形塑當代藝術論述上，有著卓越非凡的歷史。作為我在亞洲的第一個策展計畫，面對這份契機，我既感到興奮，同時也抱持著謙遜的心情。」

阿萊馬尼表示，在當前全球局勢之下，像台北雙年展這樣的平台更顯得迫切，這是創意思辨與文化韌性的重要空間，提醒著人們在關鍵歷史時刻中，藝術具有促進對話與討論的力量。

阿萊馬尼曾受邀擔任第57屆威尼斯國際美術雙年展義大利國家館的策展人，2018年也將策展觸角延伸至大型藝術博覽會的城市開拓計畫，擔任首屆「巴塞爾藝術展都會館：布宜諾斯艾利斯」（Art Basel Cities:Buenos Aires）的藝術總監。2022年，她出任第59屆威尼斯國際美術雙年展藝術總監，策劃主題展更吸引超過80萬名觀眾參觀。

北美館長駱麗真表示，台北雙年展長期以來一直是全球藝術浪潮與亞洲獨特歷史、文化地景交會的重要平台，「我們相信，塞西莉亞．阿萊馬尼的策展視角將帶來一個深具感染力的展覽架構，在回應城市獨特文化脈絡的同時，也讓在地觀眾得以與全球當代藝術的重要議題展開深刻對話。」