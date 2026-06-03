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獨／禁益生菌、葉黃素產品亂標功效 食藥署擬納管17類「功能性食品」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
市面上葉黃素、益生菌等產品多元，各自宣稱護眼、有益腸道等功效，目前卻被視為一般食品，不少業者誇大自家產品功效。圖為葉黃素示意圖，非當事產品。本報資料照片
市面上葉黃素、益生菌等產品多元，各自宣稱護眼、有益腸道等功效，目前卻被視為一般食品，不少業者誇大自家產品功效。圖為葉黃素示意圖，非當事產品。本報資料照片

市面上葉黃素益生菌產品多元，各自宣稱護眼、有益腸道等功效，目前卻被視為一般食品。衛福部食藥署長姜至剛指出，已研擬新制，要將葉黃素、益生菌、魚油等17種功能性成分相關產品納管，規畫採登錄制，若業者未向食藥署登錄並提交相關功效證明文件，不得宣稱功效，近期正密切與產業界、消費者團體溝通，要讓新制盡快上路。

市售健康食品「小綠人」標章，按「健康食品管理法」規範，需由食藥署查驗登記許可，經嚴格審查確保產品在科學上具保健功效才會核發，共14項保健功效包括抗疲勞、調節血脂、不易形成血脂肪等。其餘產品如最常見的葉黃素膠囊，目前被視為一般食品，由「食安法」管理，食藥署企劃及科技管理組組長鄭維智說，常見這類產品廣告誇大不實，導致消費者誤解。

為此，食藥署鎖定17項常見成分，訂定介於「小綠人」與一般食品之間的「功能性食品」，規畫要求業者向食藥署登錄，並提交相關科學證據，才可標示功效，且文字採正面表列，不得任意標示，如葉黃素可標示「有助維持眼部健康」、「為視網膜黃斑部重要營養素」。鄭維智說，相關標示文字參考歐盟、日、韓等規範，未經登錄的產品，雖可合法販售，但不可宣稱任何功效。

17項成分包括葉黃素、難消化性糊精、菊糖、益生菌及乳酸菌、GABA、魚油EPA及DHA、葡萄糖胺、膠原蛋白、肌酸、含兒茶素之綠茶萃取物、β-葡聚糖、人參、紅參、果寡糖、α-環狀糊精、幾丁聚醣、植物固醇。鄭維智說，按食藥署規畫，這類功能性食品包括膳食補充劑型態，如膠囊、錠劑等，及一般食品型態，如機能飲品等，均一併納入管理，經登錄者才能標示為「功能性食品」。

姜至剛指出，日前食藥署邀各界討論此案，消費者團體、食品業界均對新制方向高度認同。鄭維智則表示，「食安法」第22條有關食品包裝標示，第28條標示不實、易生誤解認定，及第8條食品業者登錄，均授權衛福部在子法中訂出執行細節，本次「功能性食品」新制，將透過修訂子法規加以落實，將加速政策溝通，讓新制盡快啟動實施。

衛福部食藥署署長姜至剛說，已研擬新制，要將葉黃素、益生菌、魚油等17種功能性成分相關產品納管，規畫採登錄制。本報資料照片
衛福部食藥署署長姜至剛說，已研擬新制，要將葉黃素、益生菌、魚油等17種功能性成分相關產品納管，規畫採登錄制。本報資料照片

食藥署擬納管17類功能性食品，並正面表列功效敘述文字。圖／食藥署提供
食藥署擬納管17類功能性食品，並正面表列功效敘述文字。圖／食藥署提供

食藥署擬納管17類功能性食品，並正面表列功效敘述文字。圖／食藥署提供
食藥署擬納管17類功能性食品，並正面表列功效敘述文字。圖／食藥署提供

食藥署擬納管17類功能性食品，並正面表列功效敘述文字。圖／食藥署提供
食藥署擬納管17類功能性食品，並正面表列功效敘述文字。圖／食藥署提供

葉黃素 食藥署 健康 益生菌

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