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進食、說話都超痛！嘴破拖2個月沒癒合 新竹男以為火氣大一查竟罹癌

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹53歲男子嘴破超過2個月，以為只是咬到或火氣大，自行擦藥卻始終未見好轉，甚至進食、說話都疼痛不已，到新竹台大分院就醫後，經切片檢查確診口腔癌。圖／新竹台大分院提供
新竹53歲男子嘴破超過2個月，以為只是咬到或火氣大，自行擦藥卻始終未見好轉，甚至進食、說話都疼痛不已，到新竹台大分院就醫後，經切片檢查確診口腔癌。圖／新竹台大分院提供

新竹53歲男子嘴破超過2個月，以為只是咬到或火氣大，自行擦藥卻始終未見好轉，甚至進食、說話都疼痛不已，到新竹台大分院就醫後，經切片檢查確診口腔癌，隨即接受治療。醫師提醒，若口腔潰瘍超過2周未癒合，或反覆發作、範圍擴大，應提高警覺，及早就醫檢查。

新竹台大分院牙科部醫師陳盈宏指出，據衛福部統計，口腔癌高居台灣男性癌症發生人數第4位，門診常見病人把初期病灶誤認為一般嘴破，自行擦藥或等待痊癒，等到疼痛加劇、進食困難才就醫。若病灶已擴大，手術切除範圍增加，甚至需取用大腿皮瓣顯微重建，治療負擔明顯提高。

陳盈宏指出，抽菸、飲酒及嚼檳榔是口腔癌三大危險因子，若三者兼具，罹癌風險可高達一般人的123倍。不過臨床上也有不少沒有相關習慣的患者確診，可能與扁平苔癬、不良假牙、口腔衛生不佳、糖尿病、胃食道逆流或人類乳突病毒（HPV）感染等因素有關。

醫師表示，口腔癌常見警訊包括超過2周未癒合的潰瘍、口腔白斑或紅斑、舌頭及黏膜異常感、局部硬塊突起，以及頸部無痛性腫塊等，若出現相關症狀應盡速就醫檢查。

陳盈宏提醒，口腔癌好發於40至60歲男性，且有年輕化趨勢。符合資格的民眾可善用政府提供的免費口腔檢查服務，定期篩檢有助早期發現、早期治療，降低疾病對健康及家庭生活的衝擊。

口腔癌 新竹 衛福部 抽菸 檳榔 HPV

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