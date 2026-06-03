首筆碳費近50億元 環團：年底前應公告提升費率

碳費制度今年正式收費，環境部今宣布總計徵收了49.7億元。環團呼籲，若要確保碳費制度穩健運作，除企業承諾的減排量必須落實，碳費費率的調升更是至關重要，今年底前應公告下一期的碳費費率，讓企業提前因應及規畫。

台灣氣候行動網絡研究員林雨璇指出，若要確保搭配自主減量計畫的碳費制度穩健運作，企業承諾的減排量不能只停留紙上，必須能真正落實，後續碳費費率的調升也至關重要。

林雨璇進一步說，提升費率除能強化減碳誘因，也能提高企業未履行自主減量計畫的違規成本，敦促企業落實自主減量計畫。而據碳費費率審議會決議，碳費費率應每兩年檢討並調升一次，同時建議在2030年達到一公噸1200到1800元，也就是說，今年底前應公告下一期碳費費率。

針對環境部預計年底啟動ETS試行，林雨璇認為，無論學界、民團或是業界皆有不少聲音主張應審慎評估、暫緩推動，理由是在現行碳費制度與自主減量計畫初步落實階段，若同步導入ETS試行，恐增添政府行政管理成本，也可能提高企業的學習成本，導致政策訊號不明確，影響企業低碳投資決策。

對於碳費的運用，環境權保障基金會主任湯琳翔指出，國外碳定價收入用途大致可區分為加速減碳技術的投資與導入、加強調適、納入一般財政收入，以及透過減稅、退稅、補貼健康保險或針對弱勢群體減免能源帳單等方式，給予民眾面對淨零轉型的生活支持。

他建議，環境部在獎補助事業及縣市政府的經費上，應嚴格限制避免補助回流到碳費徵收對象，以免落入「補助汙染者」的錯誤邏輯，可參考日本將碳稅收入投入在中小企業使用再生能源或節能上。

補助縣市政府的部分，湯琳翔說，應優先補助縣市政府已列入「縣市溫室氣體減量執行方案」或「縣市調適執行方案」的計畫項目，避免補助未經事前詳細規畫的項目，並考量到縣市政府因財政收支劃分法修法後收入增加，應要求縣市政府增加自備款的比例。

湯琳翔也建議在設定補助的競爭性條件上，除減碳量或調適目標等指標，也可參考美國加州碳交易收入將35%用於支持弱勢及低收入社區的專案，鼓勵縣市政府提出補助項目時加入專案對轄區內弱勢群體的支持，符合碳費的公正轉型用途。