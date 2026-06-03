南部水庫低於五成憂水情告急？水利署回應了

南部水庫蓄水率低於歷史同期五成，外界擔憂南部今夏水情。經濟部水利署3日強調，目前台南曾文、烏山頭及南化水庫蓄水量仍有約7,200萬噸，且農業一期作稻作已於5月31日順利完成供灌，可進一步節省水庫出水量，公共用水供應至6月底仍保有1個月安全蓄水量。

水利署並表示，依中央氣象署預報，6月5日起至中旬前半受鋒面及西南季風影響，將有較明顯降雨訊號，水利署將把握本次降雨契機，加強引水蓄存及跨區調度，並視水情變化適時啟動各項供水應變措施，全力確保全臺供水穩定。

面對近年極端氣候加劇及降雨時空分布不均已成常態，經濟部水利署向來秉持及早整備與穩定供水原則，自2025年6月起即持續推動各項防旱整備工作，透過前瞻基礎建設所建構之水資源設施、跨區調度系統及節水管理措施，並與中央各部會及地方政府密切合作，全力維持民生、產業及農業用水穩定，提升整體供水韌性。

水利署表示，儘管去年冬季西半部降雨寫下75年來最少紀錄，但前瞻計畫所推動之水資源建設已於本次防旱期間充分發揮效益。透過「珍珠串」及區域聯通管網，全台水資源得以靈活調度運用，包括北部石門水庫支援新竹、中部集集堰川流水支援嘉義、曾文水庫支援南化水庫供水及高屏堰餘裕水源北送臺南等措施，累計跨區調度總量達4.8億噸。

水利署並表示，同時推動水庫出水總量管制、優先利用川流水及伏流水、產業自主節水及再生水優先使用、農業灌溉管理強化、抗旱水井啟用及自來水管壓調控等節水措施，在跨部會合作下，整體節水調度成效達10.4億噸以上，相當於約5座石門水庫容量，有效延長主要供水水庫供水時程。

針對近期水庫蓄水率較低的南部地區水情，水利署表示，雖然2026年枯水期迄今主要水庫集水區降雨量不足歷史同期五成，但透過曾文南化聯通管及高雄北送調度機制，已有效提升區域水源調配彈性。

其中，曾文南化聯通管自2025年6月至11月間反向輸送甲仙堰川流水約1,300萬噸蓄存烏山頭水庫，並2026年1月至5月間由曾文水庫支援南化水庫供水約2,000萬噸。高雄地區則啟用伏流水及抗旱水井，讓高屏溪在滿足高雄地區用水同時，仍有餘裕水源自2025年10月起每日北送台南約10至15萬噸，累計已調度約2,500萬噸水量。同時，再生水、伏流水及抗旱水井等多元水源亦持續投入供水，其中南部再生水每日約14萬噸，累計使用量約5,200萬噸，有效支撐整體供水穩定。