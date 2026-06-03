豐原醫院導入智慧藥櫃 精準調劑減少藥師負擔

衛福部豐原醫院引進「高警訊藥品智慧藥櫃（ADC）」。藥劑科主任洪一仁表示，藥師僅需掃瞄藥條碼，即可精準開啟藥格，避免拿錯藥風險，每次調劑時間可縮短6成，減少藥師負擔。

衛福部豐原醫院今天發布新聞稿，藥劑科主任洪一仁表示，「高警訊藥品智慧藥櫃（ADC）」設備專為高風險與管制藥品管理打造，透過數位科技與自動化流程整合，強化藥品調劑的安全防護。

洪一仁指出，系統導入LASA（藥名或包裝外觀相似）防錯機制，藥師僅需掃描藥袋條碼，可精準開啟對應藥格，避免拿錯藥的風險。藥櫃搭配全彩電子紙標示，可即時更新庫存資訊，清楚呈現藥品外觀。

洪一仁強調，導入智慧藥櫃後，每次調劑時間可縮短逾六成，每筆作業平均節省25秒；透過系統自動記錄與數據整合，過往繁瑣的管制藥登錄與盤點工作已大幅簡化，讓藥師能從重複性作業中解放，回歸專業本質，將更多心力投入病人用藥指導與藥事照護。

智慧藥櫃落實ESG永續理念，透過電子紙標籤與數位化管理，預估每年可有效減少千張紙張與標籤耗材使用，降低碳足跡，優化藥師工作環境、降低壓力，藉由即時數據與透明化管理，大幅強化內部控制與藥品追蹤能力。