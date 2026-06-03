梅雨滯留鋒要來了 吳聖宇：下周一起恐連炸10天

典型梅雨真的要來了！天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，下周一抵達的滯留鋒面與西南季風構成典型的梅雨滯留鋒環境，全台各地都有可能會出現明顯雨勢，且雨時較長。這波梅雨可能一下就是十多天，梅雨季將接近尾聲，可能在6月19到20日之後告一段落。

吳聖宇表示，目前在南海中部、菲律賓以西的海域，有一個氣壓較低的低壓區。該低壓區預計於明（4）日逐漸靠近台灣西南方或恆春半島近海，使台灣附近水氣增多，天氣轉不穩定。迎風面中南部地區容易有短暫陣雨或雷雨，各地午後出現熱對流陣雨或雷雨機會增加，局部地區可能有較大雨勢。

吳聖宇指出，周五清晨到上午，隨著低氣壓通過高屏、恆春半島上空後，逐漸進入台灣東南部、東部海面，各地天氣不穩定，普遍會有短暫陣雨或雷雨，南部、恆春半島、台東地區有局部較大雨勢出現機會，同時白天陸地上的熱力對流發展也會比較旺盛，中北部、宜蘭花蓮一帶午後到入夜，有局部較大雨勢機會。

下周典型梅雨正式報到，吳聖宇表示，下周一北方另一波鋒面往南移動，鋒前西南風強度逐漸增強，夾帶較多水氣移入，迎風面中南部有短暫陣雨或雷雨、各地午後有短暫陣雨或雷雨，需留意局部較大雨勢出現機會，各地高溫在30~33度之間。

下周二鋒面正式抵達台灣上空，配合西南季風水氣，將形成典型梅雨滯留鋒環境。各地都有明顯雨勢發生機會，且持續時間較長，部分地區累積雨量較高，要提早做好澇災準備。

吳聖宇預估6月15日起，隨著日本附近的西風大槽逐漸消失，北方冷空氣南下的情況將減弱，滯留鋒面可能逐步向北移出。順利的話，梅雨季將接近尾聲，約在6月19日至20日左右告一段落。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。