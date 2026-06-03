快訊

T-34墜毀飛官殉職父悲慟招魂 「答應幫我換電腦還沒做」令人心碎

「笑得你心裡發寒」成絕響！鍾景輝離世 《賭神3》靳能「陰森笑」流傳至今

整理包／美301勞動強迫調查提議對台加稅10%「日韓課更重」 關鍵QA看這

聽新聞
0:00 / 0:00

梅雨滯留鋒要來了 吳聖宇：下周一起恐連炸10天

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，梅雨滯留鋒面預計下周一報到，各地可能都會出現較大雨勢。圖／聯合報系資料照
天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，梅雨滯留鋒面預計下周一報到，各地可能都會出現較大雨勢。圖／聯合報系資料照

典型梅雨真的要來了！天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，下周一抵達的滯留鋒面與西南季風構成典型的梅雨滯留鋒環境，全台各地都有可能會出現明顯雨勢，且雨時較長。這波梅雨可能一下就是十多天，梅雨季將接近尾聲，可能在6月19到20日之後告一段落。

吳聖宇表示，目前在南海中部、菲律賓以西的海域，有一個氣壓較低的低壓區。該低壓區預計於明（4）日逐漸靠近台灣西南方或恆春半島近海，使台灣附近水氣增多，天氣轉不穩定。迎風面中南部地區容易有短暫陣雨或雷雨，各地午後出現熱對流陣雨或雷雨機會增加，局部地區可能有較大雨勢。

吳聖宇指出，周五清晨到上午，隨著低氣壓通過高屏、恆春半島上空後，逐漸進入台灣東南部、東部海面，各地天氣不穩定，普遍會有短暫陣雨或雷雨，南部、恆春半島、台東地區有局部較大雨勢出現機會，同時白天陸地上的熱力對流發展也會比較旺盛，中北部、宜蘭花蓮一帶午後到入夜，有局部較大雨勢機會。

下周典型梅雨正式報到，吳聖宇表示，下周一北方另一波鋒面往南移動，鋒前西南風強度逐漸增強，夾帶較多水氣移入，迎風面中南部有短暫陣雨或雷雨、各地午後有短暫陣雨或雷雨，需留意局部較大雨勢出現機會，各地高溫在30~33度之間。

下周二鋒面正式抵達台灣上空，配合西南季風水氣，將形成典型梅雨滯留鋒環境。各地都有明顯雨勢發生機會，且持續時間較長，部分地區累積雨量較高，要提早做好澇災準備。

吳聖宇預估6月15日起，隨著日本附近的西風大槽逐漸消失，北方冷空氣南下的情況將減弱，滯留鋒面可能逐步向北移出。順利的話，梅雨季將接近尾聲，約在6月19日至20日左右告一段落。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

梅雨季 菲律賓 南海

延伸閱讀

今晴熱飆36度 周五低氣壓通過南台灣 下周關注滯留鋒面威脅

要變天了！明起南部雷陣雨周五擴全台 下周一起防豪大雨

今熱飆39度極端高溫 吳德榮：梅雨滯留鋒+西南季風漸成形 周五起變天

南部終於要下雨了 粉專曝南海低壓明起通過台灣 下周滯留鋒影響更顯著

相關新聞

梅雨滯留鋒要來了 吳聖宇：下周一起恐連炸10天

典型梅雨真的要來了！天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，下周一抵達的滯留鋒面與西南季風構成典型的梅雨滯留鋒環境，全台各地都有可能會出現明顯雨勢，且雨時較長。這波梅雨可能一下就是十多天，梅雨季將接近尾聲，可能在6月19到20日之後告一段落。

要變天了！明起南部雷陣雨周五擴全台 下周一起防豪大雨

再熱一天！明（4）日天氣維持與今日一樣高溫炎熱，但西南風開始增強，帶來水氣。南部、東南部會有不定時會有短暫陣雨、雷雨。其他地區影響較小，多為多雲到晴，但要留意午後對流發展旺盛，中部以北可能出現短延時大雨。

房子比補助更重要？ 不孕症權威直指年輕人「生存焦慮」是少子化關鍵

政府祭出18項家庭支持措施，但年輕人為何仍不敢結婚生子？生殖醫學權威曾啟瑞指出，高房價與居住不穩定，才是當前少子化問題的根源。若無法讓年輕人看見安居希望，再多的生育補助恐怕都只是治標不治本，這已是當今年輕人的集體「生存焦慮」。

一喝牛奶就腹痛衝廁所？ 粉專歸納三大可能原因：禍首恐非乳糖不耐症

許多民眾飲用牛奶後，常會伴隨肚子發脹、疼痛甚至拉肚子等現象，當下多半認定是自身無法耐受乳糖。然而，「喝牛奶後就拉肚子」不一定是乳糖不耐症作祟，也可能與牛奶中...

首筆碳費近50億元 環團：年底前應公告提升費率

碳費制度今年正式收費，環境部今宣布總計徵收了49.7億元。環團呼籲，若要確保碳費制度穩健運作，除企業承諾的減排量必須落實，碳費費率的調升更是至關重要，今年底前應公告下一期的碳費費率，讓企業提前因應及規畫。

南部水庫低於五成憂水情告急？水利署回應了

南部水庫蓄水率低於歷史同期五成，外界擔憂南部今夏水情。經濟部水利署3日強調，目前台南曾文、烏山頭及南化水庫蓄水量仍有約7,200萬噸，且農業一期作稻作已於5月31日順利完成供灌，可進一步節省水庫出水量，公共用水供應至6月底仍保有1個月安全蓄水量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。