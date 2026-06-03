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要變天了！明起南部雷陣雨周五擴全台 下周一起防豪大雨

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
周五開始台灣周邊天氣環境轉趨不穩定，下周一受滯留鋒及西南風影響，各地都容易發生豪大雨，尤其是中南部，可能有豪雨等級以上降雨。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
周五開始台灣周邊天氣環境轉趨不穩定，下周一受滯留鋒及西南風影響，各地都容易發生豪大雨，尤其是中南部，可能有豪雨等級以上降雨。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

再熱一天！明（4）日天氣維持與今日一樣高溫炎熱，但西南風開始增強，帶來水氣。南部、東南部會有不定時會有短暫陣雨、雷雨。其他地區影響較小，多為多雲到晴，但要留意午後對流發展旺盛，中部以北可能出現短延時大雨。

中央氣象署預報員黃恩鴻今天表示，明日將是這波高溫的最後一天。周五開始台灣周邊天氣環境轉趨不穩定，下周一受滯留鋒及西南風影響，各地都容易發生豪大雨，尤其是中南部，可能有豪雨等級以上降雨。

菲律賓西方海面有低壓系統正在發展，有機會發展成熱帶性低氣壓，但成颱機率低，未來將朝北北東方向移動，往台灣靠近。該低氣壓帶來的水氣，使中南部明天開始高溫有望下降，但北部地區仍維持炎熱天氣。

黃恩鴻指出，周五隨著低壓帶更靠近，全台天氣不穩定，各地轉雨。南部地區、東南部地區一整天降雨明顯，中部以北則以加強的午後雷陣雨為主，要留意局部大雨。周六過後，低壓往東北移出，台灣周邊轉為低壓帶環境，降雨較周五趨緩。但周日入夜後，華南滯留鋒面開始建立，下周一將逐漸影響台灣。

下周一隨著滯留鋒往南移動，由於鋒前西南風強，全台各地都有豪大雨發生機率，尤其是中南部，可能出現豪雨等級以上降雨。下周二雨區近一步擴散到整個台灣。

氣象署提醒，周五天氣轉不穩定，下周一開始甚至有長時間豪大雨機率，民眾得盡快做好疏浚、排水工作。而菲律賓西方的低氣壓，發展的位置、時間、路徑仍不確定，需要持續觀察。但周五台灣西南部沿海、恆春半島，受該低壓影響，容易出現長浪，應盡量避免水上活動、海上作業也需特別留意。

下周開始典型梅雨正式報到，全台留意豪大雨發生機率。圖／氣象署提供
下周開始典型梅雨正式報到，全台留意豪大雨發生機率。圖／氣象署提供

高溫 菲律賓 豪雨

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