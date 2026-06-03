誤信新興菸品無害！ 台大牙科醫師提電子菸六大健康威脅

許多民眾存在盲點，誤認加熱菸或電子菸因「免除燃燒製程」而對人體危害較低，但其實這是錯誤資訊。任職於台大醫院牙科部的兼任主治醫師暨顯微根管專家張添皓透露一則案例，一名年約三十歲的科技業從業人員，過往常靠電子菸來提振精神，僅僅維持三個月，其口腔內竟有高達七處深度齲齒與三枚膿包，整體口腔環境彷彿衰老數十歲。

張添皓撰文分析，加熱菸或電子菸這類產品釋放的絕非純淨水氣，其內部油劑多半混雜了丙二醇、植物甘油、化學香精與尼古丁等，吸入的霧氣更常被檢驗出重金屬、甲醛及乙醛等毒素。其中尼古丁具備強烈成癮特質，而甲醛則是早已被證實的致癌物質。

為此，張添皓彙整出新興菸品對口部造成的六大危害： 1.影響牙齒顏色 電子菸可能會讓牙齒明顯變黃，影響美觀。 2.電子菸潛在爆炸威脅 電子菸的電池可能會爆炸，屆時將造成嚴重的口腔燒傷、牙裂與牙脫落。 3.口乾症 根據國健署指出，因為煙液（油）含有高吸水的甘油及丙二醇，因此才導致口乾症。口水是口腔中非常重要的緩衝液體，可以適度協助脫鈣的牙齒再鈣化，因此抽菸容易口乾、也讓蛀牙更容易發生。 4.增加口腔癌風險 菸草製品、電子菸、加熱菸當中的成分，被國際癌症研究中心（IARC）列為一級致癌物質。雖然電子菸、加熱菸是否直接導致癌症仍須更多研究，但電子菸仍是口腔癌的危險因子之一。 5.加劇牙周組織病變 電子菸會增加牙周病、植牙失敗與口腔黏膜病變的風險，甚至提高根管治療失敗機率。 6.非法添加物 近年電子菸常被添加依托咪酯（俗稱喪屍煙彈），該物已被我國列為二級毒品，光是吸食便可處3年以下有期徒刑。若是製造、運輸、販賣，最重可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，併科1500萬元以下罰金。

另外張添皓醫生也提出3點自我檢視的方法，讓有吸食電子菸的民眾能自我檢查：

1. 最近是否常覺得口乾舌燥、喝水也不太能緩解？ 2. 牙齒是否變黃、刷牙容易流血、牙齦紅腫、牙齦膿包？ 3.口腔黏膜是否出現白斑、紅斑，或久久不癒合的破洞？

張醫師指出，只要符合其中一項，都建議盡快讓牙醫師做口內檢查，及早減少電子菸對人體的危害。

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