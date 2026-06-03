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藥材進口量腰斬…中藥行已成「瀕危產業」 馬逸才：未來10年恐剩3000家

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
傳統中藥行已經愈來愈少，未來10年全台恐剩不到3000家。本報資料照片
傳統中藥行已經愈來愈少，未來10年全台恐剩不到3000家。本報資料照片

走進街頭巷尾，傳統中藥行的招牌愈來愈少。中華民國中藥商業同業公會全國聯合會名譽理事長馬逸才指出，台灣中藥產業正面臨前所未有的挑戰，中藥材進口量持續下滑，中藥商人才出現嚴重斷層，若現況無法改善，未來不僅中藥房可能大量消失，連帶也將影響中藥製劑供應與整體產業發展。

資料統計，台灣中藥材總進口量從民國100年的3萬6482公噸，下降至114年的2萬1724公噸，15年間減少超過40%，目前進口量僅剩高峰時期約六成。尤其113年至114年間仍持續下滑，顯示市場萎縮趨勢尚未停止。

「這不只是產業轉型的縮影，更牽動中藥供應鏈穩定與民眾用藥權益。」馬逸才說，台灣中藥材高度依賴中國大陸供應，近年中國大陸來源占進口量比率長期維持在85%以上，114年更接近九成。而過度依賴單一來源市場，恐讓供應鏈韌性面臨考驗，一旦國際情勢、氣候災害或原產地政策變動，都會衝擊中藥供應。

國內中藥產業持續萎縮，且預估未來10年內全台恐只剩不到3000家，馬逸才分析，這是多重結構性問題交互影響，尤以中藥商新生代出現斷層的問題最嚴重。許多傳統中藥行經營者逐漸高齡化，但年輕人投入意願低落，導致產業面臨後繼無人的窘境。

另一方面，健保制度實施後，中醫診所普遍改採科學中藥及濃縮製劑，民眾到中藥行抓藥的習慣逐漸改變，也讓傳統中藥房生存空間受到壓縮。

馬逸才指出，許多人以為中藥商只是販售藥材，實際上，中藥商肩負整條供應鏈的重要角色，包括產地採購、源頭管理、邊境查驗、市場流通及品質把關等工作，是串聯藥材生產端與醫療端的重要橋樑。從中醫診所、藥局、中藥房到製藥廠、生技業者與食品業，都仰賴穩定的中藥材供應體系。

馬逸才強調，目前台灣中藥材品質管理制度其實已相當完善。除了「台灣中藥典」建立完整規範外，政府近二十年來陸續推動汙穢物質限量標準、邊境查驗制度、包裝標示規範，以及二氧化硫、黃麴毒素、重金屬與農藥殘留等檢驗標準，形成從源頭到市場的多重管理機制。

以異常物質檢測為例，目前中藥材須接受農藥殘留、二氧化硫、重金屬及黃麴毒素等檢驗，部分高風險藥材更須符合更嚴格規範。馬逸才認為，現階段中藥品質與安全管理已非外界印象中的「放任管理」，而是建立在科學檢驗與法規制度基礎上。

馬逸才強調，中藥商持續凋零，未來最令人擔憂的不是品質問題，而是供應鏈斷裂。若中藥材供應一旦出現缺口，將直接影響製藥廠、中醫醫療院所及相關產業，進而衝擊民眾取得中藥的便利性與選擇權。

「政府在推動中藥分級制度與強化管理時，除了兼顧用藥安全，也應同步思考產業永續發展，包括人才培育、產業傳承及供應鏈韌性建設。」馬逸才呼籲，唯有在安全與產業發展間取得平衡，才能避免中藥行成為下一個消失的傳統產業，也才能確保台灣中醫藥體系持續穩定運作。

中華民國中藥商業同業公會全國聯合會名譽理事長馬逸才表示，中藥商人才出現嚴重斷層，中藥行恐成「瀕危產業」。記者廖靜清／攝影
中華民國中藥商業同業公會全國聯合會名譽理事長馬逸才表示，中藥商人才出現嚴重斷層，中藥行恐成「瀕危產業」。記者廖靜清／攝影

中藥 理事長

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