房子比補助更重要？ 不孕症權威直指年輕人「生存焦慮」是少子化關鍵

政府祭出18項家庭支持措施，但年輕人為何仍不敢結婚生子？生殖醫學權威曾啟瑞指出，高房價與居住不穩定，才是當前少子化問題的根源。若無法讓年輕人看見安居希望，再多的生育補助恐怕都只是治標不治本，這已是當今年輕人的集體「生存焦慮」。

總統賴清德日前公布「台灣人口對策新戰略」，提出18項家庭支持措施，涵蓋生育補助、托育服務、教育支持等多項政策，被外界視為歷來規模最大的少子化對策之一。曾啟瑞認為，政府展現了解決少子化的決心，但距離真正提升生育意願，仍缺少最關鍵的居住保障。

曾啟瑞表示，自己數十年來接觸大量求子家庭，深刻感受到年輕世代不婚、不生背後的焦慮。許多人並非不想結婚或生育，而是在高房價、高租金及生活成本持續攀升的環境下，看不見穩定的未來，因此不敢輕易承擔養育下一代的責任，因為生孩子不只是經濟問題，更是對未來的不確定感。

根據內政部統計，目前全台已完工的社會住宅約4.5萬戶，其中婚育宅僅約千餘戶。反觀全國租屋家庭超過87萬戶，近兩年結婚登記對數也超過22萬對，顯示社宅供給與實際需求之間仍有巨大落差，許多年輕夫妻即使符合資格，也面臨抽不中、等不到的困境。

近年政府已將部分社宅居住年限放寬至6至12年，曾啟瑞說，這仍不足以消除年輕家庭的壓力，許多夫妻在有限年限內，必須同時負擔房租、育兒、教育及生活開銷，還得面對持續上漲的房價。當社宅租期結束後，若仍無力購屋，只能重新回到租屋市場，繼續承受高租金與居住不穩定的風險。

「這種焦慮不只是自己這一代的問題，更會延續到下一代。」曾啟瑞表示，當年輕人對未來缺乏安全感，自然更傾向延後結婚、生育，甚至選擇不生。這也是台灣生育率長年低迷的重要結構性因素之一。

他進一步以台灣1950年代推動的「耕者有其田」政策為例，當年透過土地改革，讓農民有機會擁有自己的土地，不僅改善生活條件，也促成社會階級流動與經濟發展。台灣正面對少子化與高房價挑戰，同樣需要具備長遠視野的政策思維，重新檢視人民的基本居住權。

曾啟瑞認為，新加坡組屋制度提供值得借鏡的經驗，新加坡政府透過長期住宅規畫、99年租賃制度、強制儲蓄與防炒房機制，讓多數國民都能擁有穩定住所，進而安心投入工作與家庭生活。

對於台灣未來居住政策的改革方向，曾啟瑞提出短、中、長期三階段建議。短期應透過國有土地活化、都市更新及大眾運輸導向開發（TOD）等方式，增加社會住宅供給。中期可進一步延長社宅居住年限至20至30年，提供更穩定的居住保障。長期則可建立具台灣特色的公共住宅制度，讓符合條件的家庭有機會以合理成本取得長期使用權。

曾啟瑞強調，居住是所有家庭發展的基礎，唯有當年輕人不再為住屋問題煩惱，才能真正累積資產、安心成家、放心養育下一代。而政府投入的大量生育補助、托育支持與教育資源，才能發揮最大的政策效益，共同扭轉少子化趨勢。