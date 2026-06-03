2026世界自行車日登場 運動部邀全民「一騎動動」

運動部全民運動署為響應聯合國「世界自行車日（World Bicycle Day）」，於3日至7日與衛福部、交通部共同主辦「健康台灣 全民騎動」自行車全台騎乘活動，串聯各縣市共同響應全民運動及低碳永續理念，並結合環境部、經濟部、教育部、內政部等單位共襄盛舉，推動全民健康與永續生活。

行政院政委陳時中出席主場活動表示，聯合國於2018年訂定每年6月3日為世界自行車日，倡議自行車作為推動綠色永續都市及低碳運具之重要工具。

陳時中提到，過往由負責交通網路及觀光旅遊的交通部負責推廣，今年為了為落實總統「健康台灣」理念，加入衛福部、運動部共同主辦，也邀請環境部、經濟部、教育部、內政部一起參與，在現場呈現觀光、運動、健康、商圈產業特色、低碳減塑、教育等健康台灣成果。

陳時中說，今年現場參與的人，從他到運動部長李洋，包括全年齡層，希望把全民運動當基礎，讓大家從小開始運動，學習如何避免運動傷害，進而促進全民參與，希望大家戒除不良習慣、吃得對，再加上動起來，實現健康台灣。

運動部為鼓勵企業及員工參與，在6月3日至7日間辦理「2026世界自行車日－企業室內飛輪競賽」，以「120小時騎乘馬拉松競賽（累積騎乘距離）」及「企業響應獎（騎乘距離率先達50公里）」機制，盼透過科技結合運動的趣味競賽方式，鼓勵企業員工共同參與運動，展現健康活力與團隊精神。

透過串聯各地方政府響應活動及企業室內飛輪競賽，運動部期盼結合世界自行車日精神，鼓勵更多民眾以實際行動響應全民運動、健康生活及低碳永續理念，讓自行車運動融入日常，共同騎向健康台灣。

今年活動精采可期，除今日在中角灣舉辦的主場活動外，另由交通部規劃北海岸多元自行車路線為主軸，串聯全台國家風景區路線，搭配運動部號召各縣市政府在6月3日至7日期間規劃31場自行車活動，邀請民眾一起騎、一起實踐運動健康及低碳生活。