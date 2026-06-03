快訊

T-34墜毀飛官殉職父悲慟招魂 「答應幫我換電腦還沒做」令人心碎

「笑得你心裡發寒」成絕響！鍾景輝離世 《賭神3》靳能「陰森笑」流傳至今

整理包／美301勞動強迫調查提議對台加稅10%「日韓課更重」 關鍵QA看這

聽新聞
0:00 / 0:00

2026世界自行車日登場 運動部邀全民「一騎動動」

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
政委陳時中響應2026世界自行車日。圖／陳時中臉書
政委陳時中響應2026世界自行車日。圖／陳時中臉書

運動部全民運動署為響應聯合國「世界自行車日（World Bicycle Day）」，於3日至7日與衛福部、交通部共同主辦「健康台灣 全民騎動」自行車全台騎乘活動，串聯各縣市共同響應全民運動及低碳永續理念，並結合環境部、經濟部、教育部、內政部等單位共襄盛舉，推動全民健康與永續生活。

行政院政委陳時中出席主場活動表示，聯合國於2018年訂定每年6月3日為世界自行車日，倡議自行車作為推動綠色永續都市及低碳運具之重要工具。

陳時中提到，過往由負責交通網路及觀光旅遊的交通部負責推廣，今年為了為落實總統「健康台灣」理念，加入衛福部、運動部共同主辦，也邀請環境部、經濟部、教育部、內政部一起參與，在現場呈現觀光、運動、健康、商圈產業特色、低碳減塑、教育等健康台灣成果。

陳時中說，今年現場參與的人，從他到運動部長李洋，包括全年齡層，希望把全民運動當基礎，讓大家從小開始運動，學習如何避免運動傷害，進而促進全民參與，希望大家戒除不良習慣、吃得對，再加上動起來，實現健康台灣。

運動部為鼓勵企業及員工參與，在6月3日至7日間辦理「2026世界自行車日－企業室內飛輪競賽」，以「120小時騎乘馬拉松競賽（累積騎乘距離）」及「企業響應獎（騎乘距離率先達50公里）」機制，盼透過科技結合運動的趣味競賽方式，鼓勵企業員工共同參與運動，展現健康活力與團隊精神。

透過串聯各地方政府響應活動及企業室內飛輪競賽，運動部期盼結合世界自行車日精神，鼓勵更多民眾以實際行動響應全民運動、健康生活及低碳永續理念，讓自行車運動融入日常，共同騎向健康台灣。

今年活動精采可期，除今日在中角灣舉辦的主場活動外，另由交通部規劃北海岸多元自行車路線為主軸，串聯全台國家風景區路線，搭配運動部號召各縣市政府在6月3日至7日期間規劃31場自行車活動，邀請民眾一起騎、一起實踐運動健康及低碳生活。

自行車 運動 運動部

延伸閱讀

自行車／微笑南灣活動啟動 邀車友探索茂林、六龜

自行車安全教育往下扎根 交通部補助地方推動國小安全課程

運動部結合「泳渡澎湖灣」推廣水域運動安全 邀民眾免費體驗

推基隆車站到外木山濱海廊帶 童子瑋提「共享自行車」政見

相關新聞

梅雨滯留鋒要來了 吳聖宇：下周一起恐連炸10天

典型梅雨真的要來了！天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，下周一抵達的滯留鋒面與西南季風構成典型的梅雨滯留鋒環境，全台各地都有可能會出現明顯雨勢，且雨時較長。這波梅雨可能一下就是十多天，梅雨季將接近尾聲，可能在6月19到20日之後告一段落。

要變天了！明起南部雷陣雨周五擴全台 下周一起防豪大雨

再熱一天！明（4）日天氣維持與今日一樣高溫炎熱，但西南風開始增強，帶來水氣。南部、東南部會有不定時會有短暫陣雨、雷雨。其他地區影響較小，多為多雲到晴，但要留意午後對流發展旺盛，中部以北可能出現短延時大雨。

房子比補助更重要？ 不孕症權威直指年輕人「生存焦慮」是少子化關鍵

政府祭出18項家庭支持措施，但年輕人為何仍不敢結婚生子？生殖醫學權威曾啟瑞指出，高房價與居住不穩定，才是當前少子化問題的根源。若無法讓年輕人看見安居希望，再多的生育補助恐怕都只是治標不治本，這已是當今年輕人的集體「生存焦慮」。

一喝牛奶就腹痛衝廁所？ 粉專歸納三大可能原因：禍首恐非乳糖不耐症

許多民眾飲用牛奶後，常會伴隨肚子發脹、疼痛甚至拉肚子等現象，當下多半認定是自身無法耐受乳糖。然而，「喝牛奶後就拉肚子」不一定是乳糖不耐症作祟，也可能與牛奶中...

進食、說話都超痛！嘴破拖2個月沒癒合 新竹男以為火氣大一查竟罹癌

新竹53歲男子嘴破超過2個月，以為只是咬到或火氣大，自行擦藥卻始終未見好轉，甚至進食、說話都疼痛不已，到新竹台大分院就醫後，經切片檢查確診口腔癌，隨即接受治療。醫師提醒，若口腔潰瘍超過2周未癒合，或反覆發作、範圍擴大，應提高警覺，及早就醫檢查。

首筆碳費近50億元 環團：年底前應公告提升費率

碳費制度今年正式收費，環境部今宣布總計徵收了49.7億元。環團呼籲，若要確保碳費制度穩健運作，除企業承諾的減排量必須落實，碳費費率的調升更是至關重要，今年底前應公告下一期的碳費費率，讓企業提前因應及規畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。